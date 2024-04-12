Любоваться тюльпанами или улочками Ростова: куда сходить на выходных 13 и 14 апреля

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Published Сегодня, 08:50
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В выходные, 13 и 14 апреля, в Ростове пройдут десятки постановок, концертов и кинопремьер.
Так в Театре драмы имени Горького зрителям 14 апреля покажут комедию «Примадонны», которая посвящена истории актеров, прикидывающихся двумя потерянными племянницами миллионерши ради наследства. Также 13 апреля в Ростовском музыкальном театре зрителям покажут яркую и красочную оперетту «Летучая мышь», а на следующий день ростовчане и гости города смогут увидеть на сцене самый знаменитый русский балет «Лебединое озеро» Петра Чайковского. В Молодежном театре 13 апреля зрители смогут посмотреть драму «Амадей», посвященную сложным отношениями между композиторами Моцартом и Сальери. Для самых маленьких зрителей в театре кукол имени Былкова покажут постановки «Кот в сапогах» и «Доктор Айболит», а в театре драмы имени Горького для детей подготовили постановку «Волшебник изумрудного города».
Также в Ростове на выходных состоятся несколько музыкальных концертов. Так на площадке Кроп Арена 13 апреля выступит альтернативная рок-группа Neverlove, билеты на концерт стоят от 1,6 до 2,3 тысячи рублей. Также в субботу, 13 апреля, в Филармонии ожидается концерт «Литургическая симфония» с лучшими произведениями Штрауса, Бриттена и Онеггена, написанными во времена Великой Отечественной войны, а в воскресенье, 14 апреля, в Филармонии пройдет концерт Оркестра русских народных инструментов «Дон» с программой «И льется песня», во время которых музыканты сыграют русские народные песни, стоимость билетов колеблется от 300 до 900 рублей. Также в пространстве «Степь» 13 апреля пройдет концерт классической музыки дуэта Con Brio, во время которого слушатели смогут насладиться шедеврами Скарлатти, Бородина, Ганжи и Пьяццолы. Билет на мероприятие стоит 400 рублей, гостей просят собраться за 30 минут до начала.
Для тех, кто не хочет идти в театры или слушать музыкальные концерты, в Ростове пройдут несколько интересных кинопремьер. Так на выходных покажут очередной боевик с участием звездной актрисы Миллы Йовович «Дыши!», который расскажет о жизни землян в мире без воздуха, еще одной премьерой станет боевик «Падение» империи о восстании Национальной гвардии США и военных против правительства и последствиях этих событий. Вместе с этим 13–14 апреля пройдут премьеры фильма «След киллера», мультипликационного фильма китайских аниматоров «Фея и белый кит», а также фильмов ужасов «"Паранормальные явления. Мост призраков» и «Отражение тьмы».
Для тех, кому интересна история, Ростовский областной музей краеведения подготовил выставку «Совет да любовь! Свадьба: традиции и современность», которая расскажет о свадебных обрядах и семейной жизни дончан, живших в 19-20 веках. Стоимость билета составляет от 150 рублей с посетителя. В Ростовском областном музее изобразительных искусств на проспекте Чехова на выставке «Рафаэль. Эпоха Ренессанса» можно увидеть более 90 гравюр и литографий, стоимость посещения в зависимости от категории граждан колеблется от 50 до 300 рублей.
Также для тех, кто не хочет сидеть в помещениях в теплую погоду, ростовские экскурсоводы подготовили около двух десятков индивидуальных и групповых экскурсий, доступных для посещения на выходных. Например, во время экскурсии «Ростов — город на Дону, на Доне» можно увидеть главные городские достопримечательности, Секреты старой крепости, или Ростов сквозь века позволит по новому взглянуть на историю купеческого города и узнать больше о Крепости Святого Димитрия Ростовского. «Ростов-Папа, или Криминальное прошлое города» расскажет дончанам и гостям города о том, какие знаковые аферы и преступления скандально прославили южную столицу. Стоимость экскурсий в зависимости от темы, длины маршруты и задействования транспорта варьируется от 2 до 18 тысяч рублей, самые дорогие экскурсии включают в маршруты и другие донские города.
Кроме того, для тех, кто не хочет провести выходные в Ростове, в Орловском районе пройдет фестиваль «Воспетая степь», на котором дончане и гости региона могут полюбоваться цветением степных тюльпанов.