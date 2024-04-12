Любоваться тюльпанами или улочками Ростова: куда сходить на выходных 13 и 14 апреля

Также для тех, кто не хочет сидеть в помещениях в теплую погоду, ростовские экскурсоводы подготовили около двух десятков индивидуальных и групповых экскурсий, доступных для посещения на выходных. Например, во время экскурсии «Ростов — город на Дону, на Доне» можно увидеть главные городские достопримечательности, Секреты старой крепости, или Ростов сквозь века позволит по новому взглянуть на историю купеческого города и узнать больше о Крепости Святого Димитрия Ростовского. «Ростов-Папа, или Криминальное прошлое города» расскажет дончанам и гостям города о том, какие знаковые аферы и преступления скандально прославили южную столицу. Стоимость экскурсий в зависимости от темы, длины маршруты и задействования транспорта варьируется от 2 до 18 тысяч рублей, самые дорогие экскурсии включают в маршруты и другие донские города.