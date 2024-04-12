Минобороны заявило, что киевский режим пытался совершить теракт на Дону

Posted Сегодня, 04:53
Published Сегодня, 04:53
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Для этого использовались беспилотники самолетного типа. Средства ПВО отразили атаку и ликвидировали четыре дрона.
Аналогичная ситуация произошла в Белгородской области, где уничтожили один БПЛА. Произошедшее в донском регионе прокомментировал губернатор Василий Голубев и заявил, что никто не пострадал.
В Новошахтинске в три часа ночи объявили отбой атаки беспилотников. Никаких повреждений на земле нет. В данный момент власти уточняют всю информацию.
Ранее Голубев сообщил подробности происшествия в Морозовске с детонацией беспилотника. С материалом на эту тему можно ознакомиться по ссылке.