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Published Сегодня, 04:53

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Updated Сегодня, 04:55

Минобороны заявило, что киевский режим пытался совершить теракт на Дону

Минобороны заявило, что киевский режим пытался совершить теракт на Дону

12 апреля 2024, 04:53
Фото: 1MI
Киевский режим в ночь на пятницу, 12 апреля, пытался совершить теракт в Ростовской области, сообщили в Минобороны.

Для этого использовались беспилотники самолетного типа. Средства ПВО отразили атаку и ликвидировали четыре дрона.

Аналогичная ситуация произошла в Белгородской области, где уничтожили один БПЛА. Произошедшее в донском регионе прокомментировал губернатор Василий Голубев и заявил, что никто не пострадал.

Губернатор Голубев сделал заявление после массовой атаки беспилотников на Дону
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В Новошахтинске в три часа ночи объявили отбой атаки беспилотников. Никаких повреждений на земле нет. В данный момент власти уточняют всю информацию.

Ранее Голубев сообщил подробности происшествия в Морозовске с детонацией беспилотника. С материалом на эту тему можно ознакомиться по ссылке.

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#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Ростовская область#ПВО#Беспилотники#Минобороны#Происшествия
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