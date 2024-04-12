На участке трассы М-4 в Ростовской области разрешат скорость в 110 км/ч

Posted Сегодня, 16:41
Published Сегодня, 16:41
Modified Сегодня, 16:43
Updated Сегодня, 16:43
Речь идет об участке с 1091-го по 1119-й километр. Он начинается после выезда из Ростова и идет дальше в сторону Батайска и заканчивается на границе с Краснодарским краем. Общая протяженность отрезка составляет 28 километров.
Разгоняться там разрешат с 90 до 110 километров в час.
Нововведение вступит в силу уже в понедельник, 15 апреля.
Ранее в «Автодоре» пообещали к лету запустить движение на участке с 804-го по 933-й километры М-4 «Дон» в Ростовской области. Сейчас там проходят ремонтные работы.