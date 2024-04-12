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Posted Сегодня, 16:41

Published Сегодня, 16:41

Modified Сегодня, 16:43

Updated Сегодня, 16:43

С 90 до 110 километров увеличат разрешимую скорость на отрезке трассы М-4 «Дон» в Ростовской области

На участке трассы М-4 в Ростовской области разрешат скорость в 110 км/ч

12 апреля 2024, 16:41
Фото: Изображение Midjourney
С 90 до 110 километров увеличат разрешимую скорость на отрезке трассы М-4 «Дон» в Ростовской области
С 90 до 110 километров в час увеличат разрешимую скорость на отрезке трассы М-4 «Дон» в Ростовской области, предупредил «Автодор».

Речь идет об участке с 1091-го по 1119-й километр. Он начинается после выезда из Ростова и идет дальше в сторону Батайска и заканчивается на границе с Краснодарским краем. Общая протяженность отрезка составляет 28 километров.

Разгоняться там разрешат с 90 до 110 километров в час.

Еще один участок трассы М-4 «Дон» в Ростовской области сделают платным
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Нововведение вступит в силу уже в понедельник, 15 апреля.

Ранее в «Автодоре» пообещали к лету запустить движение на участке с 804-го по 933-й километры М-4 «Дон» в Ростовской области. Сейчас там проходят ремонтные работы.

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