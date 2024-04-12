Названы самые популярные варианты стрижки каре

Каре с длинной челкой — эту стрижку смело можно выбрать представительницам прекрасного пола с любым типом лица. Косое каре с длинной челкой выглядит стильно и универсально и подходит для тех, кто любит эксперименты с укладкой. К тому же это одна из самых женственных стрижек.