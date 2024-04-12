Названы самые популярные варианты стрижки каре

Posted Сегодня, 12:37
Published Сегодня, 12:37
Modified Сегодня, 12:37
Updated Сегодня, 12:37
Классическое каре с боковым пробором является одним из наиболее популярных вариантов стрижки, пишет newia.ru. Сегодня каре переживает свой пик популярности. Если добавить боковой пробор, стрижка будет выглядеть даже интереснее и понравится как молодым девушкам, так и женщинам в зрелом возрасте.
Косое каре на ножке также пользуется популярностью. Множество женщин сегодня выбирают этот вариант каре, так как он идеально подходит для создания креативного образа. Волосы могут быть любой длины, по крайней мере до плеч. При этом варианте стрижки линия волос спереди визуально удлиняется за счет короткой длины сзади.
Каре с длинной челкой — эту стрижку смело можно выбрать представительницам прекрасного пола с любым типом лица. Косое каре с длинной челкой выглядит стильно и универсально и подходит для тех, кто любит эксперименты с укладкой. К тому же это одна из самых женственных стрижек.
Рваное каре — отличный выбор для девушек с густыми и нормальными волосами. Такая стрижка выглядит женственно, в основном благодаря своей длине, которая достигает линии носогубных складок. Однако она не рекомендуется женщинам с тонкими волосами, так как в этом случае не получится создать достаточный объем.
Каре с филированной челкой станет прекрасным выбором как для молодых, так и для зрелых женщин. Для этой прически не важна густота волос. Стрижка каре с филированной челкой выглядит эффектно как на прямых, так и на вьющихся волосах. Стилизация достаточно проста, нужен только фен.
Удлиненное каре — последний вариант подборки. Эта стрижка делается на волосах, достигающих плеч или даже опускающихся до ключиц. Она омолаживает и создает стильный образ, а укладка не займет много времени. Удлиненное каре идеально подходит для женщин любого возраста и типа лица.