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Published Сегодня, 12:34

Modified Сегодня, 12:36

Updated Сегодня, 12:36

«Откуда-то вообще сверху летел»: мужчина выпал из окна дома в Ростове

«Откуда-то вообще сверху летел»: мужчина выпал из окна дома в Ростове

12 апреля 2024, 12:34
Фото: ТГ канал Сельмаш онлайн
«Откуда-то вообще сверху летел»: мужчина выпал из окна дома в Ростове

Мужчина выпал из окна дома в Ростове-на-Дону

В Ростове-на-Дону из окна многоэтажного дома выпал мужчина, сообщили очевидцы в соцсетях.

Они рассказали, что происшествие в пятницу, 12 апреля, на проспекте Сельмаш. Здесь с высоты упал мужчина. Судя по опубликованной фотографии, он мог оказаться на крыше пристройки к дому.

По некоторым данным, пострадавший остался жив. На месте сейчас находятся сотрудники скорой.

«Живой, увезли. Это мой дом, я МЧС вызывала», — написала местная жительница. Она предположила, что он мог быть по действием препаратов.

Мужчина выпал из окна дома и погиб в Ростове-на-Дону
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«Он откуда-то вообще сверху летел. Зацепился на пятом на веревках, а потом уже на крышу. На глазах у меня было», — сообщают горожане.

«Там теперь на крыше вмятина», — пишут ростовчане.

Добавим, что официальных комментариев о случившемся не было.

Ранее пожилая женщина выпала из окна и погибла в Ростове-на-Дону.

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#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Окно#Происшествия#Многоэтажный дом
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