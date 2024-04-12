«Откуда-то вообще сверху летел»: мужчина выпал из окна дома в Ростове

Posted Сегодня, 12:34
Published Сегодня, 12:34
Modified Сегодня, 12:36
Updated Сегодня, 12:36
Они рассказали, что происшествие в пятницу, 12 апреля, на проспекте Сельмаш. Здесь с высоты упал мужчина. Судя по опубликованной фотографии, он мог оказаться на крыше пристройки к дому.
По некоторым данным, пострадавший остался жив. На месте сейчас находятся сотрудники скорой.
«Живой, увезли. Это мой дом, я МЧС вызывала», — написала местная жительница. Она предположила, что он мог быть по действием препаратов.
«Он откуда-то вообще сверху летел. Зацепился на пятом на веревках, а потом уже на крышу. На глазах у меня было», — сообщают горожане.
«Там теперь на крыше вмятина», — пишут ростовчане.
Добавим, что официальных комментариев о случившемся не было.
Ранее пожилая женщина выпала из окна и погибла в Ростове-на-Дону.