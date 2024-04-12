Пациент сбежал из психбольницы в Ростове-на-Дону

Posted Сегодня, 10:01
Published Сегодня, 10:01
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Updated Сегодня, 10:03
По информации канала, происшествие случилось в пятницу, 12 апреля, в Ленинском районе. Говорится, что сбежал 35-летний мужчина в тапочках и черной одежде.
«Из отличительных особенностей мужчины — рост 185 сантиметров и множество шрамов на запястьях рук», — уточняет канал.
Добавим, что официальной информации об этом не поступало, она уточняется.
Ранее в Ростовской области нашли тело сбежавшего из больницы мужчины. В медицинском учреждении он находился из-за травмы ноги.
До этого сотрудник ФСИН из региона отпустил из колонии осужденного на свадьбу.