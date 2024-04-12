rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 10:01

Published Сегодня, 10:01

Modified Сегодня, 10:03

Updated Сегодня, 10:03

Пациент сбежал из психбольницы в Ростове-на-Дону

Пациент сбежал из психбольницы в Ростове-на-Дону

12 апреля 2024, 10:01
Фото: 1MI
Пациент сбежал из психбольницы в Ростове-на-Дону
В Ростове-на-Дону идет розыск сбежавшего из психиатрической больницы пациента, сообщает Tekegram-канал «Че по Ростову».

По информации канала, происшествие случилось в пятницу, 12 апреля, в Ленинском районе. Говорится, что сбежал 35-летний мужчина в тапочках и черной одежде.

«Из отличительных особенностей мужчины — рост 185 сантиметров и множество шрамов на запястьях рук», — уточняет канал.

Власти Израиля объявили в розыск семью из Ростова, которая попала в плен к ХАМАС
Узнать подробнее

Добавим, что официальной информации об этом не поступало, она уточняется.

Ранее в Ростовской области нашли тело сбежавшего из больницы мужчины. В медицинском учреждении он находился из-за травмы ноги.

До этого сотрудник ФСИН из региона отпустил из колонии осужденного на свадьбу.

Читайте также:
ФИФА заставила сбежавшего футболиста Норманна выплатить ФК «Ростов» почти 3 млн евроВ Ростовской области нашли тело сбежавшего из больницы мужчины
#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Розыск#Психбольница#Происшествия
Подпишитесь
Минобороны заявило, что киевский режим пытался совершить теракт на Дону
Сегодня, 04:53
Губернатор Голубев сделал заявление после массовой атаки беспилотников на Дону
Сегодня, 04:35
Система ПВО уничтожила четыре беспилотника в Ростовской области
Сегодня, 04:25
Не Тихий Дон: опасность наводнений в Ростовской области в 2024 году
Вчера, 14:27
«Бросил трактор и сбежал»: ростовчане рассказали, как вырубали здоровые деревья
Вчера, 13:14
Эксперты дали оценку проекту нового жилого микрорайона на берегу Дона
Сегодня, 07:01
"