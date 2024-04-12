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Психолог Ященко объяснила причины попыток самоубийств у детей Ростовской области

Психолог объяснила участившиеся самоубийства подростков Ростовской области

12 апреля 2024, 09:27
Фото: Unsplash
Психолог Ященко объяснила причины попыток самоубийств у детей Ростовской области
Самый опасный — подростковый возраст. Существует целый ряд причин, из-за которых подросток в крупных городах Ростовской области может перестать ценить жизнь, сообщила RostovGazeta руководитель психологического центра, психолог Светлана Ященко.

По информации донских властей, число попыток самоубийств среди несовершеннолетних в Ростовской области снизилось в прошлом году. Однако заметно, что чаще всего такое поведение детей фиксировалось в Ростове, Батайске, Таганроге и Каменске-Шахтинском.

«В маленьких городах и селах ближе природа, больше личностного ресурса. А в больших городах дети более подвержены стрессу. Усугубляет проблему отсутствие близкого человека рядом с подростком. В этом и заключается особенность больших городов. Родители много времени тратят на работу и дорогу, они больше заняты, и меньше времени остается на общение с ребенком», — отмечает Светлана Ященко.

Не допустить мысли о суициде у подростка, по словам психолога, поможет только любовь.

«Если ребенок привязан к маме, сильно любит ее, то никогда не будет думать о подобном, понимая, что мама будет сильно страдать», — разъясняет собеседница.

Одной из главных причин возникновения недопустимых мыслей у подростка психолог называет аутоагрессивное поведение. Формируется оно под воздействием воспитания. Когда ребенку с детства внушают, что злиться — не хорошо. Спорить со взрослыми — недопустимо. Что он сам во всем виноват и должен это терпеть.

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Фото: Unsplash
«Таким образом у ребенка накапливается внутреннее напряжение. Особенно много внутреннего напряжения у подростков, которые сепарируются от взрослых, копя агрессию. Это в корне неправильно. Ребенок обязательно должен сбрасывать свое внутреннее напряжение, иначе он начнет себя разрушать», — говорит эксперт.

По словам собеседницы, подростковый возраст опасен еще и тем, что дети, считающиеся себя уже взрослыми, не ценят жизнь. У них нет четкого понимания будущего.

«В формировании мыслей о будущем подростку тоже нужно помогать. Выяснить, о чем он мечтает, развивать его идеи, выстраивая вместе коллажи. Когда у ребенка есть понимание будущего — того, о чем он мечтает, естественно, ему не захочется это терять», — рекомендует психолог.

Ранее RostovGazeta сообщала, как скандальное дело ростовских судей дошло до суицида.

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