Психолог объяснила участившиеся самоубийства подростков Ростовской области

Одной из главных причин возникновения недопустимых мыслей у подростка психолог называет аутоагрессивное поведение. Формируется оно под воздействием воспитания. Когда ребенку с детства внушают, что злиться — не хорошо. Спорить со взрослыми — недопустимо. Что он сам во всем виноват и должен это терпеть.