Риелтор Фомина рассказала, почему цены на аренду жилья в Ростове резко выросли

Posted Сегодня, 19:11
Published Сегодня, 19:11
Modified Сегодня, 19:13
Updated Сегодня, 19:13
По словам риелтора, обычно спрос на аренду жилья в Ростовской области растет из-за сезонности.
«В конце августа и осенью спрос выше, потому что жилье ищут иногородние студенты. Летом жилье чаще снимают посуточно, так как Ростов становится перевалочным пунктом для тех, кто едет на море издалека. Например, из Москвы. В свое время большой спрос на аренду был у тех, кто переселился в Ростов с Украины, либо ЛНР и ДНР», — объясняет эксперт.
К настоящему моменту, замечает спикер, сезонный фактор поугас. По мнению риелтора, главная причина роста спроса и цен на арену жилья кроется в поднятии ключевой ставки ЦБ. Сейчас она составляет 16% годовых.
«Ипотека стала более сложной финансовой нагрузкой, на первый взнос людям со средней зарплатой накопить трудно. Для них проще арендовать жилье, это 1,5 — 2 раза дешевле, чем покупать квартиру», — рассказывает Алиса Фомина.
Ранее RostovGazeta писала о том, как сэкономить при аренде жилья.