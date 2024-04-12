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Published Сегодня, 19:11

Modified Сегодня, 19:13

Updated Сегодня, 19:13

Риелтор объяснил, почему цены на аренду жилья в Ростове резко выросли

Риелтор Фомина рассказала, почему цены на аренду жилья в Ростове резко выросли

12 апреля 2024, 19:11
Фото: Pxhere
Риелтор объяснил, почему цены на аренду жилья в Ростове резко выросли
Спрос на квартиры в аренду вырос из-за того, что купить собственную квартиру стало сложнее, об этом корреспонденту RostovGazeta рассказала ростовский риелтор Алиса Фомина.

По словам риелтора, обычно спрос на аренду жилья в Ростовской области растет из-за сезонности.

«В конце августа и осенью спрос выше, потому что жилье ищут иногородние студенты. Летом жилье чаще снимают посуточно, так как Ростов становится перевалочным пунктом для тех, кто едет на море издалека. Например, из Москвы. В свое время большой спрос на аренду был у тех, кто переселился в Ростов с Украины, либо ЛНР и ДНР», — объясняет эксперт.

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К настоящему моменту, замечает спикер, сезонный фактор поугас. По мнению риелтора, главная причина роста спроса и цен на арену жилья кроется в поднятии ключевой ставки ЦБ. Сейчас она составляет 16% годовых.

«Ипотека стала более сложной финансовой нагрузкой, на первый взнос людям со средней зарплатой накопить трудно. Для них проще арендовать жилье, это 1,5 — 2 раза дешевле, чем покупать квартиру», — рассказывает Алиса Фомина.

Ранее RostovGazeta писала о том, как сэкономить при аренде жилья.

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#Анна Ивченко#Общество#Эксклюзив#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Аренда недвижимости#Аренда
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