Риелтор Фомина рассказала, почему цены на аренду жилья в Ростове резко выросли

«В конце августа и осенью спрос выше, потому что жилье ищут иногородние студенты. Летом жилье чаще снимают посуточно, так как Ростов становится перевалочным пунктом для тех, кто едет на море издалека. Например, из Москвы. В свое время большой спрос на аренду был у тех, кто переселился в Ростов с Украины, либо ЛНР и ДНР», — объясняет эксперт.