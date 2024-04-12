Росконгресс планирует презентовать на ПМЭФ-2024 проект «Потенциал страны. Карьера»

В последний день работы ПМЭФ, когда состоится Международный молодежный экономический форум, все пространство крупнейшего мероприятия российской сферы экономики превратится в молодежную площадку, на которой встретятся талантливые студенты, молодые специалисты в области управления и бизнеса, а также ученые и аспиранты. «Потенциал страны. Карьера» представляет собой технологическую ярмарку вакансий, аккумулирующую все программы и решения от компаний — участниц форума. Молодежь сможет рассмотреть вакансии, подходящие как для учащихся вузов и техникумов, так и для молодых специалистов без опыта работы и граждан с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья. В особом чат-боте будут опубликованы действующие в России стажировки, обучающие программы и вакансии. С ними можно будет ознакомиться как в формате онлайн, так и непосредственно на полях форума в ходе проведения молодежного дня.