Росконгресс планирует презентовать на ПМЭФ-2024 проект «Потенциал страны. Карьера»

Posted Сегодня, 18:49
Published Сегодня, 18:49
Modified Сегодня, 18:49
Updated Сегодня, 18:49
Данный проект станет частью экосистемы молодежных, социальных, образовательных и технологических инициатив фонда.
По информации, озвученной председателем правления, директором Фонда Росконгресс Александром Стуглевым, уникальная возможность, которая открывается перед участниками проекта «Потенциал страны. Карьера», позволит им представить программы трудоустройства и карьерные лестницы своих компаний и сообщить о трендах и сложностях сферы рекрутинга, сообщает 56orb.ru Все это станет огромным вкладом в общую задачу по созданию кадрового потенциала Российской Федерации. Важным дополнением к проекту станет утвержденный обновленный формат молодежного дня ПМЭФ. Его ключевая задача — формирование инновационной и вдохновляющей платформы, работающей для российской молодежи на постоянной основе. «Уверен, что наша инициатива внесет значительный вклад в формирование резерва из талантливых кадров для ведущих компаний страны из всех сфер экономики», — заключил эксперт.
В последний день работы ПМЭФ, когда состоится Международный молодежный экономический форум, все пространство крупнейшего мероприятия российской сферы экономики превратится в молодежную площадку, на которой встретятся талантливые студенты, молодые специалисты в области управления и бизнеса, а также ученые и аспиранты. «Потенциал страны. Карьера» представляет собой технологическую ярмарку вакансий, аккумулирующую все программы и решения от компаний — участниц форума. Молодежь сможет рассмотреть вакансии, подходящие как для учащихся вузов и техникумов, так и для молодых специалистов без опыта работы и граждан с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья. В особом чат-боте будут опубликованы действующие в России стажировки, обучающие программы и вакансии. С ними можно будет ознакомиться как в формате онлайн, так и непосредственно на полях форума в ходе проведения молодежного дня.
Этап создания и реализации социально ориентированных и образовательных инициатив Фонда Росконгресс стартовал еще в 2020 году. Общей целью всех проектов является помощь, оказываемая молодежи на всех этапах развития — от учебы до успешного продвижения в карьере. Эти проекты являются составляющими общей экосистемы, главная задача которой — развитие кадрового потенциала нашей страны.
При создании проектов фонда особое внимание уделяется ученикам российских школ, студентам и молодым экспертам, находящимся в сложной жизненной ситуации и испытывающим трудности в обучении и в процессе устройства на работу. В такие ситуации нередко попадают граждане России с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья.
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