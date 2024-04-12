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Published Сегодня, 10:28

Modified Сегодня, 10:30

Updated Сегодня, 10:30

Ростовчане смогут бесплатно попасть в эко-парк «Первая миля» по новому проходу

Ростовчане смогут бесплатно попасть в эко-парк «Первая миля»

12 апреля 2024, 10:28
Фото: Администрация Ростова
Ростовчане смогут бесплатно попасть в эко-парк «Первая миля» по новому проходу
В Ростове появился удобный проход в эко-парк «Первая миля».Так, была построена специальная дорожка со стороны улицы Тоннельной, которая ведет к бесплатному входу в парк, сообщили городские власти.
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Отдых

Чтобы люди не заблудились, размещены специальные указатели. Их можно увидеть перед входом и на парковке возле зоопарка на улице Тоннельной.

Отметим, на берегу реки Темерник в Ростове-на-Дону эко-парк «Первая миля» работает уже целый год и за это время стал любимым местом отдыха для жителей города и приезжих.

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В его развитие вложено 100 миллионов рублей бюджетных средств.

Ранее стало известно о строительство нового парка в квартале «Левобережье».

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#Наталья Романова#Ростов-на-Дону#Зоопарк#Отдых#Парковка#Ростов#Река Темерник#Развитие#Бюджетные средства#Эко-парк#Первая миля#Дорожка#Улица Тоннельная#Бесплатный вход
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