Ростовчане смогут бесплатно попасть в эко-парк «Первая миля»

Posted Сегодня, 10:28
Published Сегодня, 10:28
Modified Сегодня, 10:30
Updated Сегодня, 10:30
Чтобы люди не заблудились, размещены специальные указатели. Их можно увидеть перед входом и на парковке возле зоопарка на улице Тоннельной.
Отметим, на берегу реки Темерник в Ростове-на-Дону эко-парк «Первая миля» работает уже целый год и за это время стал любимым местом отдыха для жителей города и приезжих.
В его развитие вложено 100 миллионов рублей бюджетных средств.
Ранее стало известно о строительство нового парка в квартале «Левобережье».