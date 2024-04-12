Ростовский митрополит Меркурий назвал болтунов «заразными»

Posted Сегодня, 16:47
Published Сегодня, 16:47
Modified Сегодня, 19:15
Updated Сегодня, 19:15
Меркурий осудил людей, склонных к болтливости. Он полагает, что много говорят люди, имеющие внутри «пустоту».
«Он же болтает пустое. Он из себя эту пустоту извергает во внешнюю среду. И вот эта пустота — она притягивает. Она вовлекает в круг, в сферу своей деятельности других людей, и они заражаются этой пустотой», — говорит митрополит.
Он призвал ростовчан следить за тем, как и сколько они говорят, особенно в период поста.
«Лучше воздерживаться от многоглаголания дабы оно не было пустословием», — заключил свою речь Меркурий.
Ранее ростовский митрополит Меркурий назвал оторвами людей без крестов.