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Митрополит Меркурий

Ростовский митрополит Меркурий назвал болтунов «заразными»

12 апреля 2024, 16:47
Фото: Ростовская епархия
Митрополит Меркурий
Люди, которые много говорят, извергают из себя «пустоту», заявил в интервью на «Дон ТР» ростовский митрополит Меркурий.

Меркурий осудил людей, склонных к болтливости. Он полагает, что много говорят люди, имеющие внутри «пустоту».

«Он же болтает пустое. Он из себя эту пустоту извергает во внешнюю среду. И вот эта пустота — она притягивает. Она вовлекает в круг, в сферу своей деятельности других людей, и они заражаются этой пустотой», — говорит митрополит.

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Он призвал ростовчан следить за тем, как и сколько они говорят, особенно в период поста.

«Лучше воздерживаться от многоглаголания дабы оно не было пустословием», — заключил свою речь Меркурий.

Ранее ростовский митрополит Меркурий назвал оторвами людей без крестов.

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