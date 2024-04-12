Школьников в Ростовской области оставят без уроков обществознания

Posted Сегодня, 14:29
Published Сегодня, 14:29
Modified Сегодня, 14:31
Updated Сегодня, 14:31
С 1 сентября обществознание исключат из программы для школьников с шестого по восьмой класс. В девятом классе оставят лишь один урок в неделю для изучения дисциплины.
В приказе не уточняется причина такого решения. Обществознание традиционно является одним из самых востребованных предметов для сдачи ЕГЭ. Например, без него нельзя поступить на юридический, педагогический, исторический, политологический и некоторые другие факультеты.
В комментарии ТАСС помощник президента РФ Владимир Мединский заверил, что информацию, которую давали на уроках обществознания, распределят между другими школьными дисциплинами.
Ранее в Ростовской области вдвое увеличили выплаты классным руководителям.