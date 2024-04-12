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Published Сегодня, 14:29

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Школьников в Ростовской области оставят без уроков обществознания

Школьников в Ростовской области оставят без уроков обществознания

12 апреля 2024, 14:29
Фото: 1MI
Школьников в Ростовской области оставят без уроков обществознания
Обществознание исключат из школьной программы с шестого по восьмой класс, следует из приказа Минпросвещения РФ.

С 1 сентября обществознание исключат из программы для школьников с шестого по восьмой класс. В девятом классе оставят лишь один урок в неделю для изучения дисциплины.

В приказе не уточняется причина такого решения. Обществознание традиционно является одним из самых востребованных предметов для сдачи ЕГЭ. Например, без него нельзя поступить на юридический, педагогический, исторический, политологический и некоторые другие факультеты.

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В комментарии ТАСС помощник президента РФ Владимир Мединский заверил, что информацию, которую давали на уроках обществознания, распределят между другими школьными дисциплинами.

Ранее в Ростовской области вдвое увеличили выплаты классным руководителям.

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