Система ПВО уничтожила четыре беспилотника в Ростовской области

Posted Сегодня, 04:25
Published Сегодня, 04:25
Modified Сегодня, 04:27
Updated Сегодня, 04:27
Глава региона рассказал, что нападение произошло в районе Новошахтинска в ночь на пятницу, 12 апреля. А в 03.30 мск был объявлен отбой атаки БПЛА.
Всего удалось ликвидировать четыре беспилотника. Известно, что здания не пострадали, медицинская помощь никому не потребовалась.
Эту ситуацию прокомментировали в Минобороны и рассказали, что над территорией региона уничтожили четыре украинских дрона. Все они были самолетного типа.
Ранее режим повышенной готовности вводили в Таганроге из-за возможных атак БПЛА.
До этого в городе предложили установить мобильные укрытия на случай воздушной тревоги.