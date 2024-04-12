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Posted Сегодня, 04:25

Published Сегодня, 04:25

Modified Сегодня, 04:27

Updated Сегодня, 04:27

Система ПВО уничтожила четыре беспилотника в Ростовской области

Система ПВО уничтожила четыре беспилотника в Ростовской области

12 апреля 2024, 04:25
Фото: Минобороны
В Ростовской области системам ПВО удалось отразить атаку беспилотников, сообщил губернатор Василий Голубев.

Глава региона рассказал, что нападение произошло в районе Новошахтинска в ночь на пятницу, 12 апреля. А в 03.30 мск был объявлен отбой атаки БПЛА.

Всего удалось ликвидировать четыре беспилотника. Известно, что здания не пострадали, медицинская помощь никому не потребовалась.

Системы ПВО отражают атаку беспилотников в Ростовской области
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Эту ситуацию прокомментировали в Минобороны и рассказали, что над территорией региона уничтожили четыре украинских дрона. Все они были самолетного типа.

Ранее режим повышенной готовности вводили в Таганроге из-за возможных атак БПЛА.

До этого в городе предложили установить мобильные укрытия на случай воздушной тревоги.

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#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Ростовская область#ПВО#Беспилотники#Происшествия
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