Системы ПВО отражают атаку беспилотников в Ростовской области

Posted Вчера, 23:24
Published Вчера, 23:24
Modified Вчера, 23:48
Updated Вчера, 23:48
В ночь на пятницу, 12 апреля, около 02.15 мск губернатор Ростовской области Василий Голубев объявил, что в небе в районе Новошахтинска зафиксировали беспилотники.
В настоящий момент подразделения ПВО занимаются ликвидацией беспилотников, отражая атаку. Жителям региона рекомендуется сохранять спокойствие, последствия удара на земле уточняются.
В комментариях дончане поблагодарили военных за охрану их сна и выразили надежду, что происшествие закончится без жертв и ущерба для жителей региона.
Ранее жителям Ростовской области рассказали, что необходимо делать в случае воздушной тревоги.