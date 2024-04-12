rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Вчера, 23:24

Published Вчера, 23:24

Modified Вчера, 23:48

Updated Вчера, 23:48

Системы ПВО отражают атаку беспилотников в Ростовской области

Системы ПВО отражают атаку беспилотников в Ростовской области

11 апреля 2024, 23:24
Фото: Изображение Midjourney
Системы ПВО отражают атаку беспилотников в Ростовской области

Системы ПВО отражают атаку беспилотников в небе над Новошахтинском

В Ростовской области сработали системы ПВО, подробностями поделился губернатор Василий Голубев в своем Telegram-канале.

В ночь на пятницу, 12 апреля, около 02.15 мск губернатор Ростовской области Василий Голубев объявил, что в небе в районе Новошахтинска зафиксировали беспилотники.

В настоящий момент подразделения ПВО занимаются ликвидацией беспилотников, отражая атаку. Жителям региона рекомендуется сохранять спокойствие, последствия удара на земле уточняются.

Власти ответили на вопрос о работе ПВО в Таганроге
Узнать подробнее

В комментариях дончане поблагодарили военных за охрану их сна и выразили надежду, что происшествие закончится без жертв и ущерба для жителей региона.

Ранее жителям Ростовской области рассказали, что необходимо делать в случае воздушной тревоги.

Читайте также:
Жители Ростова сообщили о сработавшей системе ПВО вблизи ТЭЦ 5 апреляЖители Ростовской области сообщили о работе ПВО вечером 5 апреляСистема ПВО уничтожила более 40 беспилотников в Ростовской области
#Надежда Пустяк#Общество#Город#Специальная военная операция на Украине: последние новости на сегодня#Ростовская область#Новошахтинск#ПВО#Губернатор#Беспилотники#Последние новости Ростова на сегодня#18+#Атакая беспилотниками#Военные#Жители#Telegram-канал#Регион#Ущерб#Последствия#Атака#Жертвы#Ликвидация#Происшествия#Воздушная тревога
Подпишитесь
Задонье сидит без воды, пока власти ищут безнадзорных подростков в Ростовской области
Вчера, 15:03
«Вонища стоит страшная»: жители Гуково сообщили о клубах дыма на городской свалке
Вчера, 14:50
«Слухи раздувает ЦИПсО»: ростовчанам рассказали, как защититься от холеры
Вчера, 14:32
Не Тихий Дон: опасность наводнений в Ростовской области в 2024 году
Вчера, 14:27
«Бросил трактор и сбежал»: ростовчане рассказали, как вырубали здоровые деревья
Вчера, 13:14
Двигатель ракеты нашли в хуторе в Ростовской области
Вчера, 15:02
"