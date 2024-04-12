Соседка поставила ростовчанину диагноз и лишила его возможности есть

Posted Сегодня, 13:17
Published Сегодня, 13:17
Modified Сегодня, 13:19
Updated Сегодня, 13:19
70-летний мужчина обратился к неврологу с жалобами на тремор в руках. Симптом стал беспокоить его еще пять лет назад. Тогда небольшой тремор затрагивал только правую руку. К врачу ростовчанин тогда решил не обращаться. Зато послушал совет соседки. Та рассказала, что похожие симптомы есть у ее мужа с болезнью Паркинсона.
Самолечение от сложнейшей болезни ожидаемо не дало результатов. Тремор в руках стал настолько сильным, что пенсионер не мог даже есть.
Врачи обследовали мужчину и констатировали, что никакой болезни Паркинсона у него нет. Реальным диагнозом оказался эссенциальный тремор. После грамотно назначенного лечения у пенсионера наконец стала наблюдаться положительная динамика.
Ранее ростовские ученые научили нейросети быстро диагностировать рак у пациентов.