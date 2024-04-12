rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 13:17

Published Сегодня, 13:17

Modified Сегодня, 13:19

Updated Сегодня, 13:19

Соседка поставила ростовчанину диагноз и лишила его возможности есть

Соседка поставила ростовчанину диагноз и лишила его возможности есть

12 апреля 2024, 13:17
Фото: unsplash
Соседка поставила ростовчанину диагноз и лишила его возможности есть
Пенсионер в Ростове самостоятельно лечил болезнь Паркинсона, которую ему неверно диагностировала соседка, рассказали в пресс-службе Минздрава.

70-летний мужчина обратился к неврологу с жалобами на тремор в руках. Симптом стал беспокоить его еще пять лет назад. Тогда небольшой тремор затрагивал только правую руку. К врачу ростовчанин тогда решил не обращаться. Зато послушал совет соседки. Та рассказала, что похожие симптомы есть у ее мужа с болезнью Паркинсона.

Самолечение от сложнейшей болезни ожидаемо не дало результатов. Тремор в руках стал настолько сильным, что пенсионер не мог даже есть.

Врачи в Ростове спасли новорожденного ребенка весом меньше килограмма
Узнать подробнее

Врачи обследовали мужчину и констатировали, что никакой болезни Паркинсона у него нет. Реальным диагнозом оказался эссенциальный тремор. После грамотно назначенного лечения у пенсионера наконец стала наблюдаться положительная динамика.

Ранее ростовские ученые научили нейросети быстро диагностировать рак у пациентов.

Читайте также:
В Ростове врачи нашли у детей с лихорадкой редкое генетическое заболеваниеВрачи в Ростове спасли новорожденного с шестикратным обвитием пуповиныУ ростовчанки нашли рак груди после жалоб на слабость от коронавируса
#Виктория Прутковская#Новости#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Здоровье#Здравоохранение в Ростовской области#Ростов#Донской Минздрав
Подпишитесь
В Ростовской области дождались привета из космоса и ищут исчезающие автобусы
Сегодня, 13:42
«Откуда-то вообще сверху летел»: мужчина выпал из окна дома в Ростове
Сегодня, 12:34
«За синим забором»: как ростовчане спасают зеленые зоны от незаконной застройки
Сегодня, 12:21
В Ростовской области помогли родить жене бойца СВО с редкой патологией
Сегодня, 11:35
Госучреждения Ростовской области массово пересаживаются с иномарок на «Москвичи»
Сегодня, 10:31
Эксперты дали оценку проекту нового жилого микрорайона на берегу Дона
Сегодня, 07:01
"