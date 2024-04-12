Соседка поставила ростовчанину диагноз и лишила его возможности есть

70-летний мужчина обратился к неврологу с жалобами на тремор в руках. Симптом стал беспокоить его еще пять лет назад. Тогда небольшой тремор затрагивал только правую руку. К врачу ростовчанин тогда решил не обращаться. Зато послушал совет соседки. Та рассказала, что похожие симптомы есть у ее мужа с болезнью Паркинсона.