С остановок в Ростове уберут все ларьки

Posted Сегодня, 12:29
Published Сегодня, 12:29
Modified Сегодня, 12:32
Updated Сегодня, 12:32
Концессионер готов установить в городе за свой счет 450 новых остановок. «Блокнот» пишет, что остановки оснастят мониторами, камерами наблюдения, кнопками для вызова полиции. В них можно будет зарядить телефон и подключиться к Wi-Fi.
Проблему постоянного разрушения остановок вандалами решат с помощью бронированных тройных стекол. Также с остановок уберут все торговые точки.
Какая именно компания стала концессионером, власти Ростова уточнять не стали.
Ранее RostovGazeta разобралась, сколько нужно заменить литфтов в Ростове и почему на это нет денег.