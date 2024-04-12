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Posted Сегодня, 12:29

Published Сегодня, 12:29

Modified Сегодня, 12:32

Updated Сегодня, 12:32

Сотни остановок с Wi-Fi пообещали установить в Ростове

С остановок в Ростове уберут все ларьки

12 апреля 2024, 12:29
Фото: Администрация Ростова
Сотни остановок с Wi-Fi пообещали установить в Ростове

Сотни остановок с Wi-Fi пообещали установить в Ростове

Остановки общественного транспорта передадут в концессию частной компании, сообщил первый замглавы администрации Ростова Юрий Овчинников.

Концессионер готов установить в городе за свой счет 450 новых остановок. «Блокнот» пишет, что остановки оснастят мониторами, камерами наблюдения, кнопками для вызова полиции. В них можно будет зарядить телефон и подключиться к Wi-Fi.

Проблему постоянного разрушения остановок вандалами решат с помощью бронированных тройных стекол. Также с остановок уберут все торговые точки.

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Какая именно компания стала концессионером, власти Ростова уточнять не стали.

Ранее RostovGazeta разобралась, сколько нужно заменить литфтов в Ростове и почему на это нет денег.

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