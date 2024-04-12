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Posted Сегодня, 18:04

Published Сегодня, 18:04

Modified Сегодня, 18:06

Updated Сегодня, 18:06

Семь человек и одна кошка спасены после пожара в доме на Профсоюзной в Ростове

Спасатели откачали кошку, надышавшуюся дымом в пожаре на Профсоюзной в Ростове

12 апреля 2024, 18:04
Фото: МЧС
Семь человек и одна кошка спасены после пожара в доме на Профсоюзной в Ростове
Семь человек и одна кошка спасены после пожара в доме на Профсоюзной в Ростове, рассказали в региональном управлении МЧС.

Пламя охватило многоэтажку на Профсоюзной днем 12 апреля. Весь подъезд дома заволокло дымом.

Прибывшие на место спасатели оперативно вывели из здания семь человек. Также помощь понадобилась одной кошке. Животное откачали, дали ему кислород из дыхательного аппарата и отпоили. Хозяйка кошки поблагодарила спасателей, заявив, что домашний питомец это все, что у нее есть.

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Огонь успел распространиться лишь на 15 квадратных метрах. Его потушили 25 спасателей и семь единиц техники.

Ранее в Ростове запретили жарить шашлыки на природе.

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