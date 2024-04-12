Спасатели откачали кошку, надышавшуюся дымом в пожаре на Профсоюзной в Ростове

Прибывшие на место спасатели оперативно вывели из здания семь человек. Также помощь понадобилась одной кошке. Животное откачали, дали ему кислород из дыхательного аппарата и отпоили. Хозяйка кошки поблагодарила спасателей, заявив, что домашний питомец это все, что у нее есть.