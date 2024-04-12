Спасатели откачали кошку, надышавшуюся дымом в пожаре на Профсоюзной в Ростове

Posted Сегодня, 18:04
Published Сегодня, 18:04
Modified Сегодня, 18:06
Updated Сегодня, 18:06
Пламя охватило многоэтажку на Профсоюзной днем 12 апреля. Весь подъезд дома заволокло дымом.
Прибывшие на место спасатели оперативно вывели из здания семь человек. Также помощь понадобилась одной кошке. Животное откачали, дали ему кислород из дыхательного аппарата и отпоили. Хозяйка кошки поблагодарила спасателей, заявив, что домашний питомец это все, что у нее есть.
Огонь успел распространиться лишь на 15 квадратных метрах. Его потушили 25 спасателей и семь единиц техники.
Ранее в Ростове запретили жарить шашлыки на природе.