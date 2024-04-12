Тифлоальманах о донских художниках создадут в Ростове

Posted Сегодня, 16:45
Published Сегодня, 16:45
Modified Сегодня, 16:47
Updated Сегодня, 16:47
Речь идет о тифлоальманахе «Отражение» для незрячих и слабовидящих людей. Это инновационное театральное представление, где тексты и звуковое сопровождение разработаны с учетом потребностей людей с ограниченными возможностями зрения, чтобы достичь эффекта полного погружения и ощущения присутствия в происходящем действии спектакля.
В реализации этого проекта участвуют художественная галерея «Ростов» АНО «Культура» вместе с режиссёром Дмитрием Цупко и драматургом Сергеем Медведевым. Всего планируется выпустить три аудиоспектакля:
«Путь к мечте», рассказывающий о жизни ростовского художника и скульптора Сергея Королькова;
«Звуки цвета», посвященный одному из ведущих художников Ростова, Тимофею Федоровичу Теряеву;
«Повесть на кончиках пальцев», где центральным персонажем будет выступать сам Ростов-на-Дону и его уличное искусство.
Дмитрий Цупко рассказал, что этот проект является важным и в то же время сложным, как этически, так и эстетически.
«В трилогии эксперименты с синтезом звука и коллажностью повествования помогут сделать единый звуковой ландшафт истории, в центре которой находится слушатель», — отметил режиссер.
В рамках проекта планируется создание лаборатории культурных практик, направленной на обучение арт-медиаторов специфике взаимодействия с инклюзивными группами.
Руководитель пресс-службы банка «Центр-инвест» Юлия Фиалковская заявила о важности создания доступной среды, в том числе в области образного искусства.
По ее словам, этот проект — это часть социальной ответственности и желание помочь.
Аудиоспектакли будут проводиться в Ростове с июня по октябрь этого года в виде живых выступлений. Также появится возможность их загрузить.