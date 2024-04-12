Тифлоальманах о донских художниках создадут в Ростове

Речь идет о тифлоальманахе «Отражение» для незрячих и слабовидящих людей. Это инновационное театральное представление, где тексты и звуковое сопровождение разработаны с учетом потребностей людей с ограниченными возможностями зрения, чтобы достичь эффекта полного погружения и ощущения присутствия в происходящем действии спектакля.