rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 16:45

Published Сегодня, 16:45

Modified Сегодня, 16:47

Updated Сегодня, 16:47

Тифлоальманах о донских художниках создадут в Ростове

Тифлоальманах о донских художниках создадут в Ростове

12 апреля 2024, 16:45
Фото: unsplash
Тифлоальманах о донских художниках создадут в Ростове
Банк «Центр-инвест» поддержал проект по созданию аудиоспектаклей про художников из Ростовской области.

Речь идет о тифлоальманахе «Отражение» для незрячих и слабовидящих людей. Это инновационное театральное представление, где тексты и звуковое сопровождение разработаны с учетом потребностей людей с ограниченными возможностями зрения, чтобы достичь эффекта полного погружения и ощущения присутствия в происходящем действии спектакля.

В реализации этого проекта участвуют художественная галерея «Ростов» АНО «Культура» вместе с режиссёром Дмитрием Цупко и драматургом Сергеем Медведевым. Всего планируется выпустить три аудиоспектакля:

«Путь к мечте», рассказывающий о жизни ростовского художника и скульптора Сергея Королькова;

«Звуки цвета», посвященный одному из ведущих художников Ростова, Тимофею Федоровичу Теряеву;

«Повесть на кончиках пальцев», где центральным персонажем будет выступать сам Ростов-на-Дону и его уличное искусство.

Дмитрий Цупко рассказал, что этот проект является важным и в то же время сложным, как этически, так и эстетически.

«В трилогии эксперименты с синтезом звука и коллажностью повествования помогут сделать единый звуковой ландшафт истории, в центре которой находится слушатель», — отметил режиссер.

В рамках проекта планируется создание лаборатории культурных практик, направленной на обучение арт-медиаторов специфике взаимодействия с инклюзивными группами.

Руководитель пресс-службы банка «Центр-инвест» Юлия Фиалковская заявила о важности создания доступной среды, в том числе в области образного искусства.

По ее словам, этот проект — это часть социальной ответственности и желание помочь.

Аудиоспектакли будут проводиться в Ростове с июня по октябрь этого года в виде живых выступлений. Также появится возможность их загрузить.

#Илья Протвинов
Подпишитесь
В Ростовской области дождались привета из космоса и ищут исчезающие автобусы
Сегодня, 13:42
Зоолог Евсюков рассказал, где в Ростовской области массово кусают клещи
Сегодня, 19:12
Риелтор Фомина рассказала, почему цены на аренду жилья в Ростове резко выросли
Сегодня, 19:11
Спасатели откачали кошку, надышавшуюся дымом в пожаре на Профсоюзной в Ростове
Сегодня, 18:04
Ростовский митрополит Меркурий назвал болтунов «заразными»
Сегодня, 16:47
Александр Ищенко: наши депутаты опираются на донские парламентские традиции
Сегодня, 18:00
"