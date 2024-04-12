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Published Сегодня, 10:30

Modified Сегодня, 10:32

Updated Сегодня, 10:32

Ученый предупредил, что весенние паводки усугубят проблему грунтовых вод на Дону

Ученый РАН предупредил о резком подъеме грунтовых вод в Ростовской области

12 апреля 2024, 10:30
Фото: МЧС России по Ростовской области
Ученый предупредил, что весенние паводки усугубят проблему грунтовых вод на Дону
Ситуацию с подтоплением территорий Ростова и области грунтовыми водами могут усугубить весенние паводки. Как решить этот вопрос, рассказал корреспонденту RostovGazeta российский ученый, руководитель Института водных проблем РАН Виктор Данилов-Данильян.

Напомним, что ситуация с подтоплением домов грунтовыми водами в Ростовской области обрела массовый характер. По мнению экспертов, весеннее половодье может серьезно усугубить проблему.

Однако, по словам российского ученого, есть множество способов, чтобы решить задачу подтопления домов грунтовыми водами.

«Можно сделать дренаж. Он бывает горизонтальный и вертикальный», — рекомендует Виктор Данилов-Данильян.
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Спикер разъясняет, что при горизонтальном, делают дренажные каналы, которые сбрасывают воду. В одних случаях для этого нужны насосные станции — если потребуется преодолеть какую-то преграду. В других — приходится делать небольшой тоннель.

Вертикальный дренаж, по словам ученого, заключается в бурении скважин и откачке воды.

«В данном случае глубоких скважин делать не надо. Но нужны насосы, которые будут непрерывно качать воду. И нужно обязательно предусмотреть, куда эта вода будет сбрасываться», — подчеркивает эксперт.

Если потоки грунтовых вод наблюдаются постоянно, собеседник советует выяснить, откуда вода берется. Выявить источник появления воды, по словам ученого, помогут соответствующие изыскания или исследования.

Подробнее — в большом материале RostovGazeta.

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