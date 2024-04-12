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Published Сегодня, 08:45

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Updated Сегодня, 08:47

В Ростове мигранты 204 раза нарушили законы

В Ростове мигранты 204 раза нарушили законы

12 апреля 2024, 08:45
Фото: МВД России по Ростовской области
В Ростове мигранты 204 раза нарушили законы
В Ростове провели рейды, направленные на выявление и пресечение незаконной трудовой деятельности мигрантов, сообщили в пресс-служба ГУ МВД России по Ростовской области.

Полицейские проинспектировали 453 иностранных гражданина, выявив 204 нарушения миграционного законодательства.

Протоколы об административных правонарушениях составили в отношении 54 человек за незаконное трудоустройство, истечение сроков патента и другие различные нарушения.

Еще 34 иностранца ждет депортация из России. Также у 49 граждан отсутствовали отметки о воинском учете, они получили повестки о явке в военкоматы.

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В ходе проверки обнаружили мигранта, который не покинул страну после решения суда. Он будет отвечать за это по закону.

Правоохранительные органы активно работают над обеспечением соблюдения миграционных законов и правового порядка на территории России.

Ранее стало известно, что после проверок в Ростовской области 150 мигрантам вручили повестки в военкоматы.

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