В Ростове мигранты 204 раза нарушили законы

Posted Сегодня, 08:45
Published Сегодня, 08:45
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Updated Сегодня, 08:47
Полицейские проинспектировали 453 иностранных гражданина, выявив 204 нарушения миграционного законодательства.
Протоколы об административных правонарушениях составили в отношении 54 человек за незаконное трудоустройство, истечение сроков патента и другие различные нарушения.
Еще 34 иностранца ждет депортация из России. Также у 49 граждан отсутствовали отметки о воинском учете, они получили повестки о явке в военкоматы.
В ходе проверки обнаружили мигранта, который не покинул страну после решения суда. Он будет отвечать за это по закону.
Правоохранительные органы активно работают над обеспечением соблюдения миграционных законов и правового порядка на территории России.
Ранее стало известно, что после проверок в Ростовской области 150 мигрантам вручили повестки в военкоматы.