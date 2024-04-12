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Published Сегодня, 09:33

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Updated Сегодня, 09:35

В Ростове продают бывшую кондитерскую фабрику за 975 млн рублей

В Ростове продают бывшую кондитерскую фабрику за 975 млн рублей

12 апреля 2024, 09:33
Фото: авито.ру
В Ростове продают бывшую кондитерскую фабрику за 975 млн рублей
В Ростове продают участок под бывшей кондитерской фабрикой за 975 миллионов рублей, информация об этом появилась на портале объявлений.

В среду, 10 апреля, управляющая компания выставила на продажу участок площадью 1,8 гектара в промзоне на территории Пролетарского района Ростова. Лот оценили в 975 миллионов рублей или 5,4 миллиона рублей за сотку.

Сам участок находится в границах улиц Буйнакской, Школьной и 40-й Линии. Речь идет о территории ЗАО «Донская кондитерская фабрика», которое закрылось на реконструкцию в 2010 году, что и привело к банкротству компании. Сейчас на территории здания находятся офисы, по словам продавца, общая площадь капитальных построек превышает 20 тысяч «квадратов».

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Сам участок находится в границах улиц Буйнакской, Школьной и 40-й Линии.Сам участок находится в границах улиц Буйнакской, Школьной и 40-й Линии.
Сам участок находится в границах улиц Буйнакской, Школьной и 40-й Линии.Сам участок находится в границах улиц Буйнакской, Школьной и 40-й Линии.
Сам участок находится в границах улиц Буйнакской, Школьной и 40-й Линии.
Фото: авито.ру

«Развитая инфраструктура объекта дает возможность обеспечения комплекса любым необходимым объемом электроэнергии, газа и водоснабжения», — добавил продавец.

Ранее стало известно, сколько зарабатывают крупнейшие фабрики и компании по производству одежды в Ростовской области.

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