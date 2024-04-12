В Ростове продают бывшую кондитерскую фабрику за 975 млн рублей

Сам участок находится в границах улиц Буйнакской, Школьной и 40-й Линии. Речь идет о территории ЗАО «Донская кондитерская фабрика», которое закрылось на реконструкцию в 2010 году, что и привело к банкротству компании. Сейчас на территории здания находятся офисы, по словам продавца, общая площадь капитальных построек превышает 20 тысяч «квадратов».