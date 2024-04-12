В Ростове продают бывшую кондитерскую фабрику за 975 млн рублей

Posted Сегодня, 09:33
Published Сегодня, 09:33
Modified Сегодня, 09:35
Updated Сегодня, 09:35
В среду, 10 апреля, управляющая компания выставила на продажу участок площадью 1,8 гектара в промзоне на территории Пролетарского района Ростова. Лот оценили в 975 миллионов рублей или 5,4 миллиона рублей за сотку.
Сам участок находится в границах улиц Буйнакской, Школьной и 40-й Линии. Речь идет о территории ЗАО «Донская кондитерская фабрика», которое закрылось на реконструкцию в 2010 году, что и привело к банкротству компании. Сейчас на территории здания находятся офисы, по словам продавца, общая площадь капитальных построек превышает 20 тысяч «квадратов».
«Развитая инфраструктура объекта дает возможность обеспечения комплекса любым необходимым объемом электроэнергии, газа и водоснабжения», — добавил продавец.
Ранее стало известно, сколько зарабатывают крупнейшие фабрики и компании по производству одежды в Ростовской области.