В Ростове составили панно с Гагариным из 100 тысяч воздушных шаров

В честь важной даты проходят разные тематические мероприятия и акции. В торговом комплексе «Мегамаг» представили панно высотою в 12 метров. Его составили из 100 тысяч воздушных шариков. Панно изображает самого Гагарина, а также ракету, на которой он покорил космос.