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Published Сегодня, 17:36

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Updated Сегодня, 17:38

12-метровое панно с Юрием Гагариным появилось в «Мегамаге» в Ростове

В Ростове составили панно с Гагариным из 100 тысяч воздушных шаров

12 апреля 2024, 17:36
Фото: Картинка для иллюстрации / pxhere.com
12-метровое панно с Юрием Гагариным появилось в «Мегамаге» в Ростове
12-метровое панно с Юрием Гагариным появилось в «Мегамаге» в Ростове, сообщила пресс-служба торгового центра.

12 апреля отмечается День космонавтики. В эту дату 63 года назад человек впервые отправился в космос. Первопроходцем стал Юрий Гагарин.

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В честь важной даты проходят разные тематические мероприятия и акции. В торговом комплексе «Мегамаг» представили панно высотою в 12 метров. Его составили из 100 тысяч воздушных шариков. Панно изображает самого Гагарина, а также ракету, на которой он покорил космос.

Посмотреть на панно в «Мегамаге» можно будет до 22 апреля.

Ранее ростовчан с Днем космонавтики с орбиты МКС поздравил земляк, космонавт Николай Чуб. Видео-открытку от него опубликовал Роскосмос.

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