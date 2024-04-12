В Ростове составили панно с Гагариным из 100 тысяч воздушных шаров

Posted Сегодня, 17:36
Published Сегодня, 17:36
Modified Сегодня, 17:38
Updated Сегодня, 17:38
12 апреля отмечается День космонавтики. В эту дату 63 года назад человек впервые отправился в космос. Первопроходцем стал Юрий Гагарин.
В честь важной даты проходят разные тематические мероприятия и акции. В торговом комплексе «Мегамаг» представили панно высотою в 12 метров. Его составили из 100 тысяч воздушных шариков. Панно изображает самого Гагарина, а также ракету, на которой он покорил космос.
Посмотреть на панно в «Мегамаге» можно будет до 22 апреля.
Ранее ростовчан с Днем космонавтики с орбиты МКС поздравил земляк, космонавт Николай Чуб. Видео-открытку от него опубликовал Роскосмос.