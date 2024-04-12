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Published Сегодня, 13:42

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В Ростовской области дождались привета из космоса и ищут исчезающие автобусы

В Ростовской области дождались привета из космоса и ищут исчезающие автобусы

12 апреля 2024, 13:42
Фото: rostovgazeta.ru
В Ростовской области дождались привета из космоса и ищут исчезающие автобусы
Автобусы в Ростове переведут на летний режим работы, тем временем с Днем космонавтики местных жителей поздравил земляк-космонавт, а в ДТП разбился адвокат, защищавший Андрея Чикатило.

Зимнее расписание до начала лета

Портал «Ростовский городской транспорт» сообщил, что в городе до 1 июня решили продлить действие зимнего расписания работы автобусов. Как правило, летом количество выпускаемого на маршруты транспорта сокращается. Это мотивируют уменьшением передвижений по городу.

Вернуться к летнему расписанию хотели уже с 15 апреля, однако срок отодвинули до 1 июня. Вместе с тем зимнее расписание введут не с 15 ноября, как планировалось ранее, а с 1 октября 2024 года.

Уточним, что изменения затронут 14 маршрутов: автобусы №1, 10, 15, 18, 25, 27, 29, 51, 61, 66, троллейбусы №2, 22 и трамваи №1, 7, 10.

«Однако фактическое количество может быть меньше заявленного в любой сезон, например, из-за того, что не хватает водителей», — заключает «Ростовский городской транспорт».

Портал «Ростовский городской транспорт» сообщил, что в городе до 1 июня решили продлить действие зимнего расписания работы автобусов.Портал «Ростовский городской транспорт» сообщил, что в городе до 1 июня решили продлить действие зимнего расписания работы автобусов.
Портал «Ростовский городской транспорт» сообщил, что в городе до 1 июня решили продлить действие зимнего расписания работы автобусов.
Фото: Администрация Ростова
Летнее расписание для общественного транспорта в Ростове введут 1 июня
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Привет из космоса

Пресс-служба Роскосмоса опубликовала видео-открытку от российских космонавтов, прибывающих сейчас на МКС. Среди них есть и уроженец Ростовской области Николай Чуб.

12 апреля в России отмечается День космонавтики. В эту дату 63 года назад космонавт Юрий Гагарин отправился на околоземную орбиту с космодрома «Байконур».

Николай Чуб поздравил земляков с важным праздником, а также поблагодарил своих коллег и других работников отрасли с профессиональным праздником. В социальных сетях ростовчане поблагодарили космонавтов за их труд и выразили восхищение их храбростью.

Космонавт из Ростовской области Николай Чуб отправил послание с орбиты
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Гибель адвоката Чикатило

ТАСС сообщил о гибели адвоката Марата Хабибулина. Он известен защитой самого известного отечественного маньяка Андрея Чикатило, совершавшего свои преступления в Ростовской области и других регионах СССР.

ТАСС сообщил о гибели адвоката Марата Хабибулина.ТАСС сообщил о гибели адвоката Марата Хабибулина.
ТАСС сообщил о гибели адвоката Марата Хабибулина.
Фото: страница «ВК» клиники «Феникс»

Хабибулин погиб 11 апреля. Адвокат возвращался из ЛНР в Ростов-на-Дону и попал в ДТП. Сейчас смерть Хабибулина расследуют в СК.

В организации похорон адвоката помогут центр «Феникс» и адвокатская палата Ростовской области.

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