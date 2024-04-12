В Ростовской области дождались привета из космоса и ищут исчезающие автобусы

Posted Сегодня, 13:42
Published Сегодня, 13:42
Modified Сегодня, 13:44
Updated Сегодня, 13:44
Портал «Ростовский городской транспорт» сообщил, что в городе до 1 июня решили продлить действие зимнего расписания работы автобусов. Как правило, летом количество выпускаемого на маршруты транспорта сокращается. Это мотивируют уменьшением передвижений по городу.
Вернуться к летнему расписанию хотели уже с 15 апреля, однако срок отодвинули до 1 июня. Вместе с тем зимнее расписание введут не с 15 ноября, как планировалось ранее, а с 1 октября 2024 года.
Уточним, что изменения затронут 14 маршрутов: автобусы №1, 10, 15, 18, 25, 27, 29, 51, 61, 66, троллейбусы №2, 22 и трамваи №1, 7, 10.
«Однако фактическое количество может быть меньше заявленного в любой сезон, например, из-за того, что не хватает водителей», — заключает «Ростовский городской транспорт».
Пресс-служба Роскосмоса опубликовала видео-открытку от российских космонавтов, прибывающих сейчас на МКС. Среди них есть и уроженец Ростовской области Николай Чуб.
12 апреля в России отмечается День космонавтики. В эту дату 63 года назад космонавт Юрий Гагарин отправился на околоземную орбиту с космодрома «Байконур».
Николай Чуб поздравил земляков с важным праздником, а также поблагодарил своих коллег и других работников отрасли с профессиональным праздником. В социальных сетях ростовчане поблагодарили космонавтов за их труд и выразили восхищение их храбростью.
ТАСС сообщил о гибели адвоката Марата Хабибулина. Он известен защитой самого известного отечественного маньяка Андрея Чикатило, совершавшего свои преступления в Ростовской области и других регионах СССР.
Хабибулин погиб 11 апреля. Адвокат возвращался из ЛНР в Ростов-на-Дону и попал в ДТП. Сейчас смерть Хабибулина расследуют в СК.
В организации похорон адвоката помогут центр «Феникс» и адвокатская палата Ростовской области.