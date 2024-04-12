В Ростовской области отремонтируют улицы Гагарина в честь Дня космонавтики

Posted Сегодня, 10:28
Published Сегодня, 10:28
Modified Сегодня, 10:30
Updated Сегодня, 10:30
Преображение ждет улицу Гагарина в селе Чалтырь. Тогда как в хуторе Тереховском Усть-Донецкого района уже начали приводить в порядок улицу с одноименным названием.
В Азове также ведется реконструкция автомобильной дороги по улице Гагарина, которая выходит к новому школьному комплексу на 600 мест.
В Таганроге же запланировано восстановление автомобильной дороги по улице Циолковского.
По словам замминистра транспорта региона Инны Володиной, к 2024 году в регионе по национальному проекту будет отремонтировано 150 дорог общей протяженностью более 265 киллометров. В настоящее время работы уже начались на многих дорогах.
Ранее ростовчанам рассказали, какую машину можно приобрести до миллиона рублей. Выяснилось, что за эту цену можно приобрести даже кроссовер, он обойдет примерно в 600 тысяч рублей.