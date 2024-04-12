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Published Сегодня, 10:28

Modified Сегодня, 10:30

Updated Сегодня, 10:30

В Ростовской области отремонтируют улицы Гагарина и Циолковского

В Ростовской области отремонтируют улицы Гагарина в честь Дня космонавтики

12 апреля 2024, 10:28
Фото: 1MI
В Ростовской области отремонтируют улицы Гагарина и Циолковского
В Ростовской области отремонтируют улицы, которые носят имена Гагарина и Циолковского, сообщили в министерстве транспорта Ростовской области.

Преображение ждет улицу Гагарина в селе Чалтырь. Тогда как в хуторе Тереховском Усть-Донецкого района уже начали приводить в порядок улицу с одноименным названием.

В Азове также ведется реконструкция автомобильной дороги по улице Гагарина, которая выходит к новому школьному комплексу на 600 мест.

В Таганроге же запланировано восстановление автомобильной дороги по улице Циолковского.

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По словам замминистра транспорта региона Инны Володиной, к 2024 году в регионе по национальному проекту будет отремонтировано 150 дорог общей протяженностью более 265 киллометров. В настоящее время работы уже начались на многих дорогах.

Ранее ростовчанам рассказали, какую машину можно приобрести до миллиона рублей. Выяснилось, что за эту цену можно приобрести даже кроссовер, он обойдет примерно в 600 тысяч рублей.

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