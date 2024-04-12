В Ростовской области помогли родить жене бойца СВО с редкой патологией

«Мы[прим. редакции — с супругом, участником СВО] решили, что этот мальчик обязательно родится. И я настроилась, что буду рожать, а там — как Бог даст», — рассказала женщина, добавив, что решение о рождении третьего ребенка приняли, несмотря на контузию супруга. Сейчас в семье военнослужащего подрастают сын и дочь возрастом 3,5 и 1,8 года.