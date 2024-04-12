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Published Сегодня, 11:35

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Updated Сегодня, 11:37

В Ростовской области помогли родить жене бойца СВО с патологией плаценты

В Ростовской области помогли родить жене бойца СВО с редкой патологией

12 апреля 2024, 11:35
Фото: Министерство здравоохранения Ростовской области
В Ростовской области помогли родить жене бойца СВО с патологией плаценты
В Ростовской области помогли сохранить беременность и родить пациентке с врастанием плаценты, об этом сообщили в пресс-службе донского Минздрава.

В четверг, 11 апреля, стало известно, что в Ростовской области врачи НИИАП РостГМУ помогли женщине с патологией родить ребенка.

По предварительной информации, врастание плаценты у будущей мамы обнаружили еще на первом скрининге.

Женщина рассказала изданию «КП — Ростов-на-Дону», что на 27-й неделе беременности у нее началось кровотечение, и она стала бояться, что потеряет своего третьего ребенка.

«Мы[прим. редакции — с супругом, участником СВО] решили, что этот мальчик обязательно родится. И я настроилась, что буду рожать, а там — как Бог даст», — рассказала женщина, добавив, что решение о рождении третьего ребенка приняли, несмотря на контузию супруга. Сейчас в семье военнослужащего подрастают сын и дочь возрастом 3,5 и 1,8 года.

В начале третьего триместра женщина собиралась на операцию в Москву, но ситуация стала хуже, и ей пришлось обратиться за помощью к ростовским врачам.

«В любой момент могли произойти отслойка и преждевременные роды», — рассказала заведующая акушерским отделением патологии беременности Жанна Эльжорукаева, объяснив, что пациентка могла потерять ребенка или лишиться матки.

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По данным Минздрава, в работах по спасению матери и младенца участвовали десятки врачей, среди них акушеры-гинекологи с анестезиологами-реаниматологами, неонатологами, педиатрами, урологами, специалистами УЗИ.

В настоящий момент состояние матери и ребенка оценивают как хорошее, врачи сообщают, что пациентка вновь сможет иметь детей.

Ранее краевед Багдыков рассказал о гениальном педиатре из Ростова профессоре Евтодьевой.

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