В Ростовской области помогли родить жене бойца СВО с редкой патологией

Posted Сегодня, 11:35
Published Сегодня, 11:35
Modified Сегодня, 11:37
Updated Сегодня, 11:37
В четверг, 11 апреля, стало известно, что в Ростовской области врачи НИИАП РостГМУ помогли женщине с патологией родить ребенка.
По предварительной информации, врастание плаценты у будущей мамы обнаружили еще на первом скрининге.
Женщина рассказала изданию «КП — Ростов-на-Дону», что на 27-й неделе беременности у нее началось кровотечение, и она стала бояться, что потеряет своего третьего ребенка.
«Мы[прим. редакции — с супругом, участником СВО] решили, что этот мальчик обязательно родится. И я настроилась, что буду рожать, а там — как Бог даст», — рассказала женщина, добавив, что решение о рождении третьего ребенка приняли, несмотря на контузию супруга. Сейчас в семье военнослужащего подрастают сын и дочь возрастом 3,5 и 1,8 года.
В начале третьего триместра женщина собиралась на операцию в Москву, но ситуация стала хуже, и ей пришлось обратиться за помощью к ростовским врачам.
«В любой момент могли произойти отслойка и преждевременные роды», — рассказала заведующая акушерским отделением патологии беременности Жанна Эльжорукаева, объяснив, что пациентка могла потерять ребенка или лишиться матки.
По данным Минздрава, в работах по спасению матери и младенца участвовали десятки врачей, среди них акушеры-гинекологи с анестезиологами-реаниматологами, неонатологами, педиатрами, урологами, специалистами УЗИ.
В настоящий момент состояние матери и ребенка оценивают как хорошее, врачи сообщают, что пациентка вновь сможет иметь детей.
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