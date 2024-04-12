В сети появились кадры с места гибели адвоката ростовского маньяка Чикатило

Posted Сегодня, 15:51
Published Сегодня, 15:51
Modified Сегодня, 15:53
Updated Сегодня, 15:53
Адвоката не стало 11 апреля. По предварительным данным, он возвращался из Луганска в Ростов. Мужчина ехал на рулем Renault Logan. Во время поездки ему по всей видимости стало плохо. Машина потеряла управление и вылетела на обочину, где перевернулась.
К моменту прибытия медиков Хабибулин уже был мертв. Сообщается, что причина смерти не связана с последствиями ДТП.
Официальной информации о происшествии пока не поступало.
Сообщалось, что помощь в организации похорон Хабибулина окажет центр «Феникс» и адвокатская палата Ростовской области.