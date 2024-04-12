В сети появились кадры с места гибели адвоката ростовского маньяка Чикатило

Адвоката не стало 11 апреля. По предварительным данным, он возвращался из Луганска в Ростов. Мужчина ехал на рулем Renault Logan. Во время поездки ему по всей видимости стало плохо. Машина потеряла управление и вылетела на обочину, где перевернулась.