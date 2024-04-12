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Published Сегодня, 15:51

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Updated Сегодня, 15:53

В сети появились кадры с места гибели адвоката ростовского маньяка Чикатило

В сети появились кадры с места гибели адвоката ростовского маньяка Чикатило

12 апреля 2024, 15:51
Фото: ТГ канал Мэш на Донбассе
В сети появились кадры с места гибели адвоката ростовского маньяка Чикатило
На трассе из ЛНР в Ростовскую область погиб адвокат Марат Хабибулин, фото с места происшествия опубликовал Telegram-канал «Mash на Донбассе».

Адвоката не стало 11 апреля. По предварительным данным, он возвращался из Луганска в Ростов. Мужчина ехал на рулем Renault Logan. Во время поездки ему по всей видимости стало плохо. Машина потеряла управление и вылетела на обочину, где перевернулась.

Адвокат Андрея Чикатило погиб по дороге в Ростов-на-Дону
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К моменту прибытия медиков Хабибулин уже был мертв. Сообщается, что причина смерти не связана с последствиями ДТП.

Официальной информации о происшествии пока не поступало.

Сообщалось, что помощь в организации похорон Хабибулина окажет центр «Феникс» и адвокатская палата Ростовской области.

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