Власти Ростовской области займутся адаптацией мигрантов в регионе

Posted Сегодня, 15:50
Published Сегодня, 15:50
Modified Сегодня, 15:52
Updated Сегодня, 15:52
В регионе появится специальная межведомственная комиссия по вопросам содействия социальной и культурной адаптации мигрантов. Документ о ее создании должны принять 15 апреля.
Комиссия займется помощью мигрантам в адаптации в России, в изучении русского языка и приобщению к традиционным российским ценностям. Целью работы комиссии указано стимулирование среди иностранцев соблюдения законов и «культурно-адекватного поведения в российском обществе».
В состав комиссии помимо чиновников войдут силовики. Возглавит ее замгубернатора Михаил Корнеев.
В регионе регулярно проводят рейды, направленные на соблюдение миграционного законодательства. Силовики устраивают облавы на рынках и других торговых точках, где проверяют у иностранцев документы. По итогам каждого рейда, выявляются случаи незаконного пребывания или работы в РФ. Также натурализованные граждане уклоняются от постановки на воинский учет.