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Published Сегодня, 15:50

Modified Сегодня, 15:52

Updated Сегодня, 15:52

Мигрантов в Ростовской области начнут приобщать к традиционным российским ценностям

Власти Ростовской области займутся адаптацией мигрантов в регионе

12 апреля 2024, 15:50
Фото: Изображение Midjourney
Мигрантов в Ростовской области начнут приобщать к традиционным российским ценностям
Мигрантов в Ростовской области начнут приобщать к традиционным российским ценностям, следует из документа на сайте правительства региона.

В регионе появится специальная межведомственная комиссия по вопросам содействия социальной и культурной адаптации мигрантов. Документ о ее создании должны принять 15 апреля.

Комиссия займется помощью мигрантам в адаптации в России, в изучении русского языка и приобщению к традиционным российским ценностям. Целью работы комиссии указано стимулирование среди иностранцев соблюдения законов и «культурно-адекватного поведения в российском обществе».

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В состав комиссии помимо чиновников войдут силовики. Возглавит ее замгубернатора Михаил Корнеев.

В регионе регулярно проводят рейды, направленные на соблюдение миграционного законодательства. Силовики устраивают облавы на рынках и других торговых точках, где проверяют у иностранцев документы. По итогам каждого рейда, выявляются случаи незаконного пребывания или работы в РФ. Также натурализованные граждане уклоняются от постановки на воинский учет.

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#Виктория Прутковская#Общество#Новости#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Корнеев Михаил Викторович#Полиция#Мигранты в Ростовской области#Правительство Ростовской области
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