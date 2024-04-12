Власти Ростовской области займутся адаптацией мигрантов в регионе

В регионе регулярно проводят рейды, направленные на соблюдение миграционного законодательства. Силовики устраивают облавы на рынках и других торговых точках, где проверяют у иностранцев документы. По итогам каждого рейда, выявляются случаи незаконного пребывания или работы в РФ. Также натурализованные граждане уклоняются от постановки на воинский учет.