«За синим забором»: как ростовчане спасают зеленые зоны от незаконной застройки

Posted Сегодня, 12:21
Published Сегодня, 12:21
Modified Сегодня, 14:36
Updated Сегодня, 14:36
К чему приводят попытки активистов спасти деревья и тем самым противостоять строительству на месте «зеленых зон» и что делать при появлении синего забора без опознавательных знаков — в материале RostovGazeta.
Напомним, что в 2022 году в редакцию RostovGazeta обратились жители дома на Каширской, 18. Люди возмутились массовой вырубкой крупных зеленых деревьев возле их дома. Собственники квартир вспоминали, что деревья возле дома они высаживали сами более полувека назад.
Тогда горожане обращались во всевозможные инстанции, пытаясь спасти излюбленное место отдыха от строительства. Отовсюду им приходили официальные ответы, что разрешение на уничтожение деревьев и на застройку зеленой территории рядом со двором не выдавалось.
На официальный запрос RostovGazeta в августе 2022 года городские власти подтвердили, что строительство на этом месте шло незаконно. Разрешение на уничтожение зеленых насаждений на тот момент действительно никто не выдавал. Представители комитета с выходом на место зафиксировали факт сноса зеленых насаждений без оформления разрешительной документации.
В официальном ответе также уверили, что по данному факту проводится административное расследование. Его цель — установить лица, причастные к сносу зеленых насаждений. Ситуация получила огласку и стройку забросили.
Жители держали этот вопрос на контроле. По словам ростовчан, на место уничтоженного сквера нередко приходили представители различных ведомств. В беседе с горожанами обещали, что здесь, вероятнее всего, появится новый объект для детей. Возможно — помещение для дополнительного образования школьников.
В 2023 году строительство на этом участке возобновилось. Сегодня здесь появился одноэтажный торговый центр.
Однако вопрос жителей про уничтоженные на этом месте деревья остался без ответа. Горожане утверждают, что пока не видят по близости массовой компенсационной высадки зеленых крупномеров.
Похожая ситуация с появлением синего забора произошла в ноябре 2023 года на улице Зеленой, 2А. Здесь, огородив территорию, приступили к уничтожению крупных деревьев — голубых елей и берез.
Активные горожане встали горой, защищая участок рощи. Тогда городские власти разъяснили RostovGazeta, что разрешение на уничтожение «зеленых насаждений по указанному адресу не выдавалось». А участок земли предназначался для строительства жилого дома на площади не более 39 квадратных метров.
Предотвратить вырубку деревьев на Зеленой оказалось нелегко. Горожанам с полицией пришлось чуть ли не дежурить возле забора.
«Ночь мы провели спокойно. Но молодчики вернулись в семь утра и стали снова рубить деревья. Утреннее время было выбрано, видать, специально. Мужчины уже ушли на работу, оставались только женщины. А нас легко отпихивали. Если бы вовремя не приехала полиция, спасти деревья нам бы не удалось», — вспоминает активистка, юрист Ирина Якымив.
Благодаря неравнодушным ростовчанам, вырубка деревьев с последующей стройкой участка рощи на улице Зеленой была остановлена. Но, по словам очевидцев, синий забор до сих пор продолжает стоять.
«Мы этот вопрос не упускаем из виду. В администрации Первомайского района нас убеждают, что собственница земельного участка имеет право построить здесь дом на определенной площади, поскольку у бывшего владельца участка было разрешение. Ну, а как это возможно, если этот участок рощи вернули в зону С2 — зеленых насаждений специального назначения?!» — отмечают жители окрестных домов.
Ирина Якымив подтверждает, что на публичных слушаниях в Ростове этот участок рощи действительно вернули в зону С2.
«Единственное, я не могу добиться возбуждения уголовного дела по поводу вырубки голубых елей. Это же огромный ущерб», — уточняет собеседница.
Казалось бы, вырубка деревьев остановлена, инцидент исчерпан. Но только не для активистов.
«После сигнала о том, что на Зеленой рубят голубые ели, я сразу приехала сюда по поручению депутата. Подъехала машиной к воротам, толкнула, и они открылись. Но в отношении меня придумали возбудить уголовное дело. Молодой человек — представитель собственника участка заявил, что я наехала машиной ему на ногу», — рассказывает Якымив.
Но этот номер, по словам собеседницы, не прошел. Активисты успели заснять видео, из которого следует, что ничего подобного не было.
«Зато теперь за порчу забора с меня требуют 200 тысяч рублей. Говорят, что я его якобы помяла. При том, что у меня царапина на бампере, а речь идет о железном заборе», — уточняет активистка.
Для оценки ущерба нанесенного синему забору, назначено проведение независимой экспертизы. Ее результат ожидается 17 апреля 2024 года.
Помощница депутата добавляет, что скандал из-за забора разгорелся серьезный. По ее словам, собственница земельного участка предоставила в суд договор на монтаж на улице Зеленой, 2А забора из профильного листа сигнально-синего цвета, объемом 126 метров погонных с ростовской компанией ООО «Интеграл». Общая стоимость забора с установкой составила свыше 481 тысяч рублей.
Этот документ есть в наличии редакции. Только вот договор заключен 31 сентября 2023 года. А по информации сервиса проверки контрагентов RusProfile, 26 июня 2023 года компания «Интеграл» была ликвидирована.
Разъяснить у генерального директора ООО «Интеграл», каким образом договор на установку забора оказался заключен через несколько месяцев после ликвидации фирмы, корреспонденту RostovGazeta не удалось. Выслушав вопрос корреспондента, директор компании сказал нечто невнятное и повесил трубку. Повторный звонок не пролил свет на ситуацию — его сразу оборвали.
«Сейчас я обратилась в правоохранительные органы с заявлением о фальсификации доказательства по гражданскому делу», — отмечает Ирина Якымив.
Еще один случай. На момент публикации статьи в редакцию обратились жители ЖК «Западная Резиденция». Ростовчане рассказали, как видели из окон, что на поле возле домов на улице 1-й Ковровой вырубали большие зеленые деревья.
После привлечения внимания общественности, вызова административных и правоохранительных структур рубщики прекратили свое занятие и сбежали, бросив свой трактор.
Однако горожане остались поражены.
«Если кому-то мешают деревья, их же можно пересадить! Почему их уничтожают? Ростову и так катастрофически не хватает зелени», — сошлись во мнении ростовчане.
Эксперты подчеркивают, что любое строительство в обязательном порядке подразумевает наличие паспорта объекта. Это означает, что на огороженном строительном участке обязательно должен присутствовать информационный щит. На нем должно быть указано название компании, которая ведет строительство, кто является заказчиком и что за объект будет построен.
«Эти сведения необходимы для того, что если у человека возникнет какая-то жалоба, например, по вопросам безопасности, он мог моментально обратиться в компанию», — отмечает правозащитник, представитель Народного фронта в Ростовской области Сергей Левченко.
Собеседник разъясняет, что отсутствие паспорта объекта на огороженной для строительства территории забором — это нарушение.
«Строящиеся объекты ограждают не просто так, а для безопасности граждан. Например, если ведутся крановые работы, то верхняя часть должна быть огорожена в обязательном порядке. Мало соблюсти действующее законодательство в плане информационного освещения, нужно еще и позаботиться о правилах безопасности, чтобы никто не мог пострадать», — разъясняет эксперт.
Правозащитник уверен, что огороженный участок строительства без информации паспорта объекта — это повод для обращений граждан в администрацию и прокуратуру.
Ранее RostovGazeta сообщала, как оценили эксперты проект строительства нового жилого микрорайона на берегу Дона.