Жительница Ростовской области снабжала регионы РФ рыбой от браконьеров

Posted Сегодня, 10:27
Published Сегодня, 10:27
Modified Сегодня, 10:29
Updated Сегодня, 10:29
Оперативники выяснили, что 54-летняя женщина покупала рыбу, которую ловили браконьеры в Таганрогском заливе. После этого она ее перерабатывала в кустарных условиях и продавала в нескольких регионах. Никакой документации на товар не было.
У нее изъяли 5 тонн рыбной продукции, в том числе судака, тарань, шемаю. На нее не было необходимой маркировки.
Сейчас рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела в отношении жительницы Неклиновского района. Ей может грозить до шести лет заключения.
Ранее запрет на вылов рыбы ввели в Ростовской области с 1 апреля.
До этого жители донского региона ошеломили полицию своим уловом.