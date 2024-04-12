rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 10:27

Published Сегодня, 10:27

Modified Сегодня, 10:29

Updated Сегодня, 10:29

Жительница Ростовской области снабжала регионы РФ рыбой от браконьеров

Жительница Ростовской области снабжала регионы РФ рыбой от браконьеров

12 апреля 2024, 10:27
Фото: Погрануправление ФСБ Ростовской области
Жительница Ростовской области снабжала регионы РФ рыбой от браконьеров

Более 5 тонн рыбы изъяли у жительницы Ростовской области

В Ростовской области местная жительница поставляла в другие регионы выловленную браконьерами рыбу, сообщили в региональном УФСБ.

Оперативники выяснили, что 54-летняя женщина покупала рыбу, которую ловили браконьеры в Таганрогском заливе. После этого она ее перерабатывала в кустарных условиях и продавала в нескольких регионах. Никакой документации на товар не было.

У нее изъяли 5 тонн рыбной продукции, в том числе судака, тарань, шемаю. На нее не было необходимой маркировки.

Рыбак нашел место, где рыба в Ростовской области клюет вообще на все
Узнать подробнее

Сейчас рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела в отношении жительницы Неклиновского района. Ей может грозить до шести лет заключения.

Ранее запрет на вылов рыбы ввели в Ростовской области с 1 апреля.

До этого жители донского региона ошеломили полицию своим уловом.

Читайте также:
Рыбак нашел место, где рыба в Ростовской области клюет вообще на всеМассовый мор рыбы зафиксировали в реке Мертвый Донец в Ростовской областиРыбаку в Ростовской области попалась рыба, из-за которой он может сесть на два года
#Илья Протвинов#Общество#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Браконьерство#Рыба
Подпишитесь
Минобороны заявило, что киевский режим пытался совершить теракт на Дону
Сегодня, 04:53
Губернатор Голубев сделал заявление после массовой атаки беспилотников на Дону
Сегодня, 04:35
Система ПВО уничтожила четыре беспилотника в Ростовской области
Сегодня, 04:25
Не Тихий Дон: опасность наводнений в Ростовской области в 2024 году
Вчера, 14:27
«Бросил трактор и сбежал»: ростовчане рассказали, как вырубали здоровые деревья
Вчера, 13:14
Эксперты дали оценку проекту нового жилого микрорайона на берегу Дона
Сегодня, 07:01
"