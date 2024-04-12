Зоолог Евсюков рассказал, где в Ростовской области массово кусают клещи

Спикер разъясняет, что сам по себе клещ опасность не представляет. Другое дело, что они могут переносить множество заболеваний. В их числе эксперт называет Крымскую геморрагическую лихорадку, Лихорадку Западного Нила, боррелиоз (или болезнь Лайма).