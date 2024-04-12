Зоолог Евсюков рассказал, где в Ростовской области массово кусают клещи

Posted Сегодня, 19:12
Published Сегодня, 19:12
Modified Сегодня, 19:14
Updated Сегодня, 19:14
Весна и осень — это время активности клещей в Ростовской области. Огромное количество клещей, по словам собеседника, встречается на пастбищах, где для них есть кормовая база — сельскохозяйственные животные, на окраинах города.
«Но если говорить о городской черте, то в парках, где отдыхают люди, опасность минимальная — там территории обрабатывают», — отмечает Александр Евсюков.
Однако зоолог уточняет, что не каждый клещ в Ростовской области является переносчиком заболеваний.
Для защиты от укуса клеща существует большое количество спреев от кровососущих членистоногих.
«Там, где клещей очень много, например, на пастбище, используют более серьезный метод. Чтобы минимизировать кровососущим шансы пробраться на кожу, брюки заправляют в носки», — рассказывает зоолог.
Эксперт предупреждает, что больше, чем для людей, укус клеща опасен для собак.
«Через укус собакам передается страшное заболевание — бабезиоз. Оно широко распространено в Ростовской области. Каждый год весной и осенью в ветеринарные клиники попадает много собачек, заболевших бабезиозом. Эта болезнь очень опасная и может привести к гибели домашнего любимца», — рассказывает собеседник.
Поэтому с наступлением весны зоолог рекомендует обязательно позаботиться о домашних питомцах — обработать собак и кошек специальными средствами. Тем более, что их в Ростовской области существует не мало — таблетки, ошейники, спреи и капли.
Ранее, со ссылкой на ветеринара, RostovGazeta сообщала, как максимально защитить домашних питомцев от укуса клеща.