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Published Сегодня, 19:12

Modified Сегодня, 19:14

Updated Сегодня, 19:14

Зоолог рассказал, где в Ростовской области высок риск укуса клеща, и как защититься

Зоолог Евсюков рассказал, где в Ростовской области массово кусают клещи

12 апреля 2024, 19:12
Фото: 1MI
Зоолог рассказал, где в Ростовской области высок риск укуса клеща, и как защититься
Клещи в Ростовской области преобладают там, где есть кустарниковые растения или высокая травянистая растительность, сообщил RostovGazeta зоолог, доцент кафедры «Биология и общая патология» ДГТУ Александр Евсюков.

Где много клещей в Ростовской области

Весна и осень — это время активности клещей в Ростовской области. Огромное количество клещей, по словам собеседника, встречается на пастбищах, где для них есть кормовая база — сельскохозяйственные животные, на окраинах города.

«Но если говорить о городской черте, то в парках, где отдыхают люди, опасность минимальная — там территории обрабатывают», — отмечает Александр Евсюков.

Спикер разъясняет, что сам по себе клещ опасность не представляет. Другое дело, что они могут переносить множество заболеваний. В их числе эксперт называет Крымскую геморрагическую лихорадку, Лихорадку Западного Нила, боррелиоз (или болезнь Лайма).

Однако зоолог уточняет, что не каждый клещ в Ростовской области является переносчиком заболеваний.

Весна и осень — это время активности клещей в Ростовской области.Весна и осень — это время активности клещей в Ростовской области.
Весна и осень — это время активности клещей в Ростовской области.
Фото: 1MI
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Как защититься от укуса клеща в Ростовской области

Для защиты от укуса клеща существует большое количество спреев от кровососущих членистоногих.

«Там, где клещей очень много, например, на пастбище, используют более серьезный метод. Чтобы минимизировать кровососущим шансы пробраться на кожу, брюки заправляют в носки», — рассказывает зоолог.
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Чем укус клеща смертельно опасен для собак

Эксперт предупреждает, что больше, чем для людей, укус клеща опасен для собак.

Эксперт предупреждает, что больше, чем для людей, укус клеща опасен для собак.Эксперт предупреждает, что больше, чем для людей, укус клеща опасен для собак.
Эксперт предупреждает, что больше, чем для людей, укус клеща опасен для собак.
Фото: 1MI
«Через укус собакам передается страшное заболевание — бабезиоз. Оно широко распространено в Ростовской области. Каждый год весной и осенью в ветеринарные клиники попадает много собачек, заболевших бабезиозом. Эта болезнь очень опасная и может привести к гибели домашнего любимца», — рассказывает собеседник.

Поэтому с наступлением весны зоолог рекомендует обязательно позаботиться о домашних питомцах — обработать собак и кошек специальными средствами. Тем более, что их в Ростовской области существует не мало — таблетки, ошейники, спреи и капли.

Ранее, со ссылкой на ветеринара, RostovGazeta сообщала, как максимально защитить домашних питомцев от укуса клеща.

Ростовский ветеринар рассказала, как защитить домашних питомцев от укуса клещей
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