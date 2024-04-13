Автомобилистов предупредили о ливнях на трассе М-4 «Дон» в Ростовской области

В субботу, 13 апреля, сотрудники компании «Автодор» предупредили дончан и гостей региона о прогнозируемом ухудшении погодных условий на трассе М-4 «Дон». По данным синоптиков, в ближайшие сутки на всем протяжении трассы от Московской области до Краснодарского края ожидаются кратковременные дожди и грозы.