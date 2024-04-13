Автомобилистов предупредили о ливнях на трассе М-4 «Дон» в Ростовской области

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В субботу, 13 апреля, сотрудники компании «Автодор» предупредили дончан и гостей региона о прогнозируемом ухудшении погодных условий на трассе М-4 «Дон». По данным синоптиков, в ближайшие сутки на всем протяжении трассы от Московской области до Краснодарского края ожидаются кратковременные дожди и грозы.
Автомобилистов призывают проявить внимательность и осторожность, строго соблюдать ПДД, соблюдать безопасный скоростной режим и увеличить интервал движения с другими автомобилями во время непогоды.
Синоптики Ростовского гидрометцентра уточняют, что в ближайшие дни до 16 апреля в Ростовской области ожидаются умеренные дожди с грозами, а скорость ветра будет колебаться от 43,2 до 72 километров в час (12-20 метров в секунду).
Напомним, на днях стало известно, что вскоре запустят движение по обновленному участку М-4 «Дон», часть дороги станет шестиполосной, сейчас рабочие заканчивают обустройство дороги, освещения и дорожных знаков.
Ранее стало известно, какой будет погода в Ростове в середине апреля.