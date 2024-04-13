rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 16:14

Published Сегодня, 16:14

Modified Сегодня, 16:16

Updated Сегодня, 16:16

Черная магия или живодеры: в Ростове на Шолохова нашли ворон с отрубленными головами

Черная магия или живодеры: в Ростове на Шолохова нашли ворон с отрубленными головами

13 апреля 2024, 16:14
Фото: 1MI
Черная магия или живодеры: в Ростове на Шолохова нашли ворон с отрубленными головами

Вороны с отрубленными головами усеяли проспект Шолохова в Ростове

В Ростове проспект Шолохова усеяли трупы мертвых ворон с отрубленными головами, видео поделились очевидцы.

Вечером субботы, 13 апреля, Telegram-канал «Это Ростов» опубликовал видео читателя, который заметил необычное явление на проспекте Шолохова. Рядом с домом №274А он заметил трупы около десятка обезглавленных ворон, которые лежали на проезжей части и ближайшем газоне.

Черная магия или живодеры: в Ростове на Шолохова нашли ворон с отрубленными головами
Видео: Видео: Telegram-канал «Это Ростов» / 1MI

Кто именно и при каких обстоятельствах оставил ворон без голов пока неизвестно, однако увиденное ужаснуло ростовчан, пораженных жестокостью мучителя птиц.

«Черная магия знакома?», «Надо найти этого маньяка и отдать в руки правосудия!», «Беспредел», «Докаркались», — прокомментировали увиденное горожане.

В Ростове продают кота-счастливчика, приносящего удачу и богатство
Узнать подробнее

Напомним, похожий инцидент произошел на ЗЖМ около двух месяцев назад, отличием стало то, что неизвестные развесили трупы птиц на деревьях.

Читайте также:
Житель Ростовской области обнаружил под капотом автомобиля неизвестную змеюЗоолог предупредила о реакции на людей у змей-гигантов, которых находят в РостовеНа Западном в Ростове заметили испуганного попугая корелла, которого дразнят вороны
#Надежда Пустяк#Общество#Город#Видео#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Животные#Птицы#Правосудие#Последние новости Ростова на сегодня#Дикие животные#Ростов#18+#Шолохова#Живодеры#Происшествия
Подпишитесь
В Ростове задержали миллионера, но не смогли найти участников массовой драки в парке
Сегодня, 17:31
В Ростове мужчина открыл стрельбу с балкона многоэтажного дома
Сегодня, 17:18
Мощная магнитная буря обрушится на Ростовскую область 14 апреля
Сегодня, 16:47
Врачи спасли жизнь 42-летней ростовчанки с внематочной беременностью
Сегодня, 15:50
В Ростове продают кота-счастливчика, приносящего удачу и богатство
Сегодня, 14:16
"