Черная магия или живодеры: в Ростове на Шолохова нашли ворон с отрубленными головами

Вечером субботы, 13 апреля, Telegram-канал «Это Ростов» опубликовал видео читателя, который заметил необычное явление на проспекте Шолохова. Рядом с домом №274А он заметил трупы около десятка обезглавленных ворон, которые лежали на проезжей части и ближайшем газоне.