Черная магия или живодеры: в Ростове на Шолохова нашли ворон с отрубленными головами

Posted Сегодня, 16:14
Published Сегодня, 16:14
Modified Сегодня, 16:16
Updated Сегодня, 16:16
Вечером субботы, 13 апреля, Telegram-канал «Это Ростов» опубликовал видео читателя, который заметил необычное явление на проспекте Шолохова. Рядом с домом №274А он заметил трупы около десятка обезглавленных ворон, которые лежали на проезжей части и ближайшем газоне.
Кто именно и при каких обстоятельствах оставил ворон без голов пока неизвестно, однако увиденное ужаснуло ростовчан, пораженных жестокостью мучителя птиц.
«Черная магия знакома?», «Надо найти этого маньяка и отдать в руки правосудия!», «Беспредел», «Докаркались», — прокомментировали увиденное горожане.
Напомним, похожий инцидент произошел на ЗЖМ около двух месяцев назад, отличием стало то, что неизвестные развесили трупы птиц на деревьях.