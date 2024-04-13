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Донские рыбаки рассказали, как определить «рыбное место» по прозрачности воды

Донские рыбаки рассказали, как определить «рыбное место» по прозрачности воды

13 апреля 2024, 11:19
Фото: Диана Троянская / rostovgazeta.ru
Донские рыбаки рассказали, как определить «рыбное место» по прозрачности воды
Житель Ростовской области поделился ценным советом о том, как найти зарыбленное место во время весенней рыбалки на донских водоемах, об этом сообщили в соцсети «ВКонтакте».

В настоящий момент жители Ростовской области проводят выходные на природе, развлекая себя рыбалкой.

Один из дончан, давно увлекающийся рыбалкой, решил поделиться секретом выбора удачного места для вылова большого улова.

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По словам рыбака, жителям Ростовской области следует обращать особое внимание на цвет и прозрачность воды. Весной в водоемах преимущественно чистая и прозрачная вода, однако на отдельных участках рек, озер и водохранилищ можно заметить «муть», поднимающуюся со дна без особых причин. Это становится более явным в безветренную погоду.

«Это явный признак, указывающий, что на дне массово скопилась кормящаяся рыба. Вот так пару дней назад привел своих рыбачек в нужную точку, просто забодались тягать», — рассказал рыбак, похваставшись уловом перед другими любителями рыбалки.

Ранее рыбак нашел место, где рыба клюет на любую наживку.

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