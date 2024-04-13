Донские рыбаки рассказали, как определить «рыбное место» по прозрачности воды

По словам рыбака, жителям Ростовской области следует обращать особое внимание на цвет и прозрачность воды. Весной в водоемах преимущественно чистая и прозрачная вода, однако на отдельных участках рек, озер и водохранилищ можно заметить «муть», поднимающуюся со дна без особых причин. Это становится более явным в безветренную погоду.