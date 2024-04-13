Донские рыбаки рассказали, как определить «рыбное место» по прозрачности воды

Posted Сегодня, 11:19
Published Сегодня, 11:19
Modified Сегодня, 11:21
Updated Сегодня, 11:21
В настоящий момент жители Ростовской области проводят выходные на природе, развлекая себя рыбалкой.
Один из дончан, давно увлекающийся рыбалкой, решил поделиться секретом выбора удачного места для вылова большого улова.
По словам рыбака, жителям Ростовской области следует обращать особое внимание на цвет и прозрачность воды. Весной в водоемах преимущественно чистая и прозрачная вода, однако на отдельных участках рек, озер и водохранилищ можно заметить «муть», поднимающуюся со дна без особых причин. Это становится более явным в безветренную погоду.
«Это явный признак, указывающий, что на дне массово скопилась кормящаяся рыба. Вот так пару дней назад привел своих рыбачек в нужную точку, просто забодались тягать», — рассказал рыбак, похваставшись уловом перед другими любителями рыбалки.
Ранее рыбак нашел место, где рыба клюет на любую наживку.