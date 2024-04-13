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Дожди будут заливать Ростов-на-Дону после выходных

Дожди будут заливать Ростов-на-Дону после выходных

13 апреля 2024, 04:50
Фото: 1MI
В Ростове-на-Дону обещают дождливую погоду в начале следующей недели, сообщили синоптики.

В субботу и воскресенье будет облачно, а температура поднимется до +24 градусов. Осадков в эти дни ждать не стоит.

В понедельник, 15 апреля, ожидается дождливая погода, а ветер усилится до 8 метров в секунду. Температура поднимется до +21 градуса.

Школы и детсады начали закрывать в Ростовской области из-за непогоды
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В ночь на вторник дождливая погода сохранится, а днем станет облачно. В это время потеплеет до +22 градусов.

В следующий раз дожди пройдут в ночь на пятницу, 19 апреля. Температура будет находиться на отметке около +15 градусов.

Ранее стало известно, что почти 100 школ и 142 детсада закрывали в Ростовской области из-за циклона «Ольга».

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#Илья Протвинов#Общество#Ростов-на-Дону#Погода#Дождь
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