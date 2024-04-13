Дожди будут заливать Ростов-на-Дону после выходных

Posted Сегодня, 04:50
Published Сегодня, 04:50
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Updated Сегодня, 04:52
В субботу и воскресенье будет облачно, а температура поднимется до +24 градусов. Осадков в эти дни ждать не стоит.
В понедельник, 15 апреля, ожидается дождливая погода, а ветер усилится до 8 метров в секунду. Температура поднимется до +21 градуса.
В ночь на вторник дождливая погода сохранится, а днем станет облачно. В это время потеплеет до +22 градусов.
В следующий раз дожди пройдут в ночь на пятницу, 19 апреля. Температура будет находиться на отметке около +15 градусов.
Ранее стало известно, что почти 100 школ и 142 детсада закрывали в Ростовской области из-за циклона «Ольга».