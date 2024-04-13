Двое ростовчан пострадали во время массовой драки в парке имени Горького

Posted Сегодня, 10:13
Published Сегодня, 10:13
Modified Сегодня, 10:15
Updated Сегодня, 10:15
Утром субботы, 13 апреля, Telegram-канал «В курсе Ростов» поделился фотографиями очевидцев, которые стали свидетелями драки рядом с концертной площадкой в парке имени Максима Горького. По предварительной информации, в драке участвовали несколько человек, которые устроили массовые беспорядки у местного амфитеатра.
Уже днем полиция прокомментировала инцидент, произошедший накануне. По словам полицейских, они получили сигнал об общественных беспорядках на Большой Садовой вечером 12 апреля. К месту происшествия выехали сотрудники отдела полиции №4, однако к моменту их прибытия зачинщики драки уже скрылись с места событий.
Позже правоохранителям стало известно, что два участника драки обратились за помощью врачей из-за ушибов.
По факту драки начали проверку, чтобы установить причины и обстоятельства происшествия, а также принять решение в соответствии с действующим законодательством.
Ранее в полиции раскрыли подробности перестрелки в Шахтах.