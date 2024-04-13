Двое ростовчан пострадали во время массовой драки в парке имени Горького

Уже днем полиция прокомментировала инцидент, произошедший накануне. По словам полицейских, они получили сигнал об общественных беспорядках на Большой Садовой вечером 12 апреля. К месту происшествия выехали сотрудники отдела полиции №4, однако к моменту их прибытия зачинщики драки уже скрылись с места событий.