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Posted Сегодня, 12:33

Published Сегодня, 12:33

Modified Сегодня, 14:30

Updated Сегодня, 14:30

Евросоюз ввел уголовную ответственность за помощь России в обходе санкций

Евросоюз ввел уголовную ответственность для компаний за обход санкций

13 апреля 2024, 12:33
Фото: pxhere.com
Евросоюз ввел уголовную ответственность за помощь России в обходе санкций
Совет Евросоюза установил уголовную ответственность для лиц и компаний, «помогающих России обойти санкции», об этом сообщил портал «Новые известия».
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Санкции

На днях стало известно, что Совет Евросоюза утвердил принятую Европарламентом директиву об уголовном наказании за попытку обойти антироссийские санкции.

По данным издания, под запрет Евросоюза попала помощь в обходе запрета на покупку и продажу санкционных товаров и ведение запрещенной финансовой деятельности, а также «подстрекательство» к этому.

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За эти «нарушения» частным лицам и компаниям грозят штрафы и даже лишение свободы. Кроме того, если с обходом санкций помогала компания, ее деятельность приостановят, а лицензию могут аннулировать. Законопроект вступит в силу через 20 дней после официального опубликования.

Напомним, что это не первый антироссийский закон, который принимает Европейский Союз, проводя русофобскую политику.

Ранее Япония добавила в санкционные списки детского омбудсмена из Ростовской области.

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