Евросоюз ввел уголовную ответственность для компаний за обход санкций

За эти «нарушения» частным лицам и компаниям грозят штрафы и даже лишение свободы. Кроме того, если с обходом санкций помогала компания, ее деятельность приостановят, а лицензию могут аннулировать. Законопроект вступит в силу через 20 дней после официального опубликования.