Евросоюз ввел уголовную ответственность для компаний за обход санкций

Posted Сегодня, 12:33
Published Сегодня, 12:33
Modified Сегодня, 14:30
Updated Сегодня, 14:30
На днях стало известно, что Совет Евросоюза утвердил принятую Европарламентом директиву об уголовном наказании за попытку обойти антироссийские санкции.
По данным издания, под запрет Евросоюза попала помощь в обходе запрета на покупку и продажу санкционных товаров и ведение запрещенной финансовой деятельности, а также «подстрекательство» к этому.
За эти «нарушения» частным лицам и компаниям грозят штрафы и даже лишение свободы. Кроме того, если с обходом санкций помогала компания, ее деятельность приостановят, а лицензию могут аннулировать. Законопроект вступит в силу через 20 дней после официального опубликования.
Напомним, что это не первый антироссийский закон, который принимает Европейский Союз, проводя русофобскую политику.
Ранее Япония добавила в санкционные списки детского омбудсмена из Ростовской области.