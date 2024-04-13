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Posted Сегодня, 18:05

Published Сегодня, 18:05

Modified Сегодня, 18:07

Updated Сегодня, 18:07

Грозы, жара и ветер скоростью до 72 км/ч надвигаются на Ростовскую область

Грозы, жара и ветер скоростью до 72 км/ч надвигаются на Ростовскую область

13 апреля 2024, 18:05
Фото: Изображение Midjourney
Грозы, жара и ветер скоростью до 72 км/ч надвигаются на Ростовскую область
В Ростовской области ожидается потепление до +26 градусов, а также грозы и штормовой ветер, об этом сообщили специалисты Ростовского гидрометцентра.

В воскресенье, 14 апреля, в Ростовской области ожидается переменная облачность, сопровождающаяся грозами и небольшим дождем. В течение дня скорость ветра увеличится с шести до 14 метров в секунду, а воздух прогреется до +23 градусов, из-за чего в отдельных районах будет действовать предупреждение о высокой пожароопасности четвертого класса.

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В понедельник, 15 апреля, дожди в Ростовской области продолжатся, а скорость ветра при грозе увеличится до 20 метров в секунду (~72 километров в час). Температура воздуха в течение суток будет колебаться от +5 до +25 градусов.

Такие погодные условия сохранятся и во вторник, 16 апреля, но максимальная температура воздуха окажется чуть выше и будет достигать +26 градусов.

Ранее жителей Ростовской области предупредили о мощной магнитной буре 14 апреля.

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