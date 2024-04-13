Грозы, жара и ветер скоростью до 72 км/ч надвигаются на Ростовскую область

Posted Сегодня, 18:05
Published Сегодня, 18:05
Modified Сегодня, 18:07
Updated Сегодня, 18:07
В воскресенье, 14 апреля, в Ростовской области ожидается переменная облачность, сопровождающаяся грозами и небольшим дождем. В течение дня скорость ветра увеличится с шести до 14 метров в секунду, а воздух прогреется до +23 градусов, из-за чего в отдельных районах будет действовать предупреждение о высокой пожароопасности четвертого класса.
В понедельник, 15 апреля, дожди в Ростовской области продолжатся, а скорость ветра при грозе увеличится до 20 метров в секунду (~72 километров в час). Температура воздуха в течение суток будет колебаться от +5 до +25 градусов.
Такие погодные условия сохранятся и во вторник, 16 апреля, но максимальная температура воздуха окажется чуть выше и будет достигать +26 градусов.
Ранее жителей Ростовской области предупредили о мощной магнитной буре 14 апреля.