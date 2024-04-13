Грозы, жара и ветер скоростью до 72 км/ч надвигаются на Ростовскую область

В воскресенье, 14 апреля, в Ростовской области ожидается переменная облачность, сопровождающаяся грозами и небольшим дождем. В течение дня скорость ветра увеличится с шести до 14 метров в секунду, а воздух прогреется до +23 градусов, из-за чего в отдельных районах будет действовать предупреждение о высокой пожароопасности четвертого класса.