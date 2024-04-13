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Published Сегодня, 16:47

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Мощная магнитная буря обрушится на Ростовскую область 14 апреля

Мощная магнитная буря обрушится на Ростовскую область 14 апреля

13 апреля 2024, 16:47
Фото: Изображение Midjourney
Мощная магнитная буря обрушится на Ростовскую область 14 апреля
В Ростовской области 14 апреля прогнозируют четырехбалльную магнитную бурю, об этом сообщили сотрудники лаборатории солнечной астрономии.

На днях сотрудники лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ объявили, что на ученым удалось зафиксировать крупный выброс вещества вблизи восточного (левого) края звезды, что свидетельствует о возобновлении солнечной активности после двухнедельного перерыва.

Ученые сообщают, что уже в ночь на воскресенье, 14 апреля, ожидается резкий всплеск солнечной активности, который приведет к магнитным бурям силой до пяти баллов. С 06.00 до 09.00 мск сила магнитной бури не превысит трех баллов, однако остальное время до полуночи следует ожидать четырехбалльные магнитные бури.

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После дончан ожидает перерыв продолжительностью несколько дней, после чего трехбалльные магнитные бури вновь обрушатся на Ростовскую область и будут сохраняться с 18 по 23 апреля.

Ранее дончанам рассказали, как защитить себя и свое здоровье от влияния магнитных бурь.

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