Мощная магнитная буря обрушится на Ростовскую область 14 апреля

Ученые сообщают, что уже в ночь на воскресенье, 14 апреля, ожидается резкий всплеск солнечной активности, который приведет к магнитным бурям силой до пяти баллов. С 06.00 до 09.00 мск сила магнитной бури не превысит трех баллов, однако остальное время до полуночи следует ожидать четырехбалльные магнитные бури.