Мощная магнитная буря обрушится на Ростовскую область 14 апреля

Posted Сегодня, 16:47
Published Сегодня, 16:47
Modified Сегодня, 16:49
Updated Сегодня, 16:49
На днях сотрудники лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ объявили, что на ученым удалось зафиксировать крупный выброс вещества вблизи восточного (левого) края звезды, что свидетельствует о возобновлении солнечной активности после двухнедельного перерыва.
Ученые сообщают, что уже в ночь на воскресенье, 14 апреля, ожидается резкий всплеск солнечной активности, который приведет к магнитным бурям силой до пяти баллов. С 06.00 до 09.00 мск сила магнитной бури не превысит трех баллов, однако остальное время до полуночи следует ожидать четырехбалльные магнитные бури.
После дончан ожидает перерыв продолжительностью несколько дней, после чего трехбалльные магнитные бури вновь обрушатся на Ростовскую область и будут сохраняться с 18 по 23 апреля.
Ранее дончанам рассказали, как защитить себя и свое здоровье от влияния магнитных бурь.