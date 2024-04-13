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Published Сегодня, 13:40

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Под Ростовом срочно продают землю рядом с рекой и прудом за 15 млн рублей

Под Ростовом срочно продают землю рядом с рекой и прудом за 15 млн рублей

13 апреля 2024, 13:40
Фото: Изображение Midjourney
Под Ростовом срочно продают землю рядом с рекой и прудом за 15 млн рублей
В Ростовской области на продажу выставили землю на берегу Кагальник площадью 1,7 гектара с зарыбленным прудом с раками, детали сделки появились на портале объявлений.
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Отдых

В пятницу, 12 апреля, частное лицо выставило на продажу участок земли на берегу реки Кагальник в Самарском. Стоимость участка площадью 1,7 гектара оценили в 15 миллионов рублей или 88,2 тысячи рублей за сотку.

Фото: Авито

По словам продавца, участок земли близок к квадратной форме, его территория не подвержен подтоплениям, поскольку находится на возвышенности.

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«На участке пруд искусственно выкопан 15 лет назад, есть рыба, раки, площадь водной глади примерно 15 соток», — рассказал продавец, добавив, что рядом с земельным участком есть небольшой лес, а потому он подходит для размещения глэмпинга, базы отдыха, загородного дома или ресторанно-гостиничного комплекса. Кроме того, на земле есть недострои.

Ранее в Ростове решили продать бывшую кондитерскую фабрику за 975 миллионов рублей.

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