Под Ростовом срочно продают землю рядом с рекой и прудом за 15 млн рублей

«На участке пруд искусственно выкопан 15 лет назад, есть рыба, раки, площадь водной глади примерно 15 соток», — рассказал продавец, добавив, что рядом с земельным участком есть небольшой лес, а потому он подходит для размещения глэмпинга, базы отдыха, загородного дома или ресторанно-гостиничного комплекса. Кроме того, на земле есть недострои.