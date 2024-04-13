Появилось видео страшного пожара в банном комплексе в Ростове-на-Дону

Posted Сегодня, 06:58
Published Сегодня, 06:58
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Updated Сегодня, 07:00
Утром в субботу, 13 апреля, на улице Республиканской произошел пожар, когда на площади в 500 квадратных метров загорелся банный комплекс. Для тушения огня привлекли более 80 человек и задействовали 22 единицы техники.
Приблизительно в 07:40 по московскому времени пожар был локализован. А сейчас удалось ликвидировать открытое горение.
Добавим, что по указанному адресу расположен спа-клуб. УМЧС опубликовало видео, на котором видны полыхающие домики.
Для ликвидации огня задействовали пожарный поезд. Известно, что медицинская помощь никому не потребовалась.
О причинах крупного возгорания пока информации нет.