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Появилось видео страшного пожара в банном комплексе в Ростове-на-Дону

Появилось видео страшного пожара в банном комплексе в Ростове-на-Дону

13 апреля 2024, 06:58
Фото: УМЧС по РО
В Ростове-на-Дону удалось ликвидировать открытое горение в банном комплексе, сообщили в региональном УМЧС.

Утром в субботу, 13 апреля, на улице Республиканской произошел пожар, когда на площади в 500 квадратных метров загорелся банный комплекс. Для тушения огня привлекли более 80 человек и задействовали 22 единицы техники.

Приблизительно в 07:40 по московскому времени пожар был локализован. А сейчас удалось ликвидировать открытое горение.

Добавим, что по указанному адресу расположен спа-клуб. УМЧС опубликовало видео, на котором видны полыхающие домики.

Видео: УМЧС по РО

Для ликвидации огня задействовали пожарный поезд. Известно, что медицинская помощь никому не потребовалась.

О причинах крупного возгорания пока информации нет.

#Илья Протвинов#Видео#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Пожар#Происшествия#Банный комплекс
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