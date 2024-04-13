Рядом с центральным рынком Ростова из-под земли забил кипяток

Кипящая вода вырвалась из-под земли на перекрестке переулка Семашко с улицей Тургеневской, вода потекла вниз, заливая проезжую часть. Рабочих рядом с прорывом не видно. В настоящий момент пешеходы вынуждены обходить участки, залитые кипятком.