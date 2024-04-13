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Posted Сегодня, 13:07

Published Сегодня, 13:07

Modified Сегодня, 13:09

Updated Сегодня, 13:09

Рядом с центральным рынком Ростова из-под земли забил кипяток

Рядом с центральным рынком Ростова из-под земли забил кипяток

13 апреля 2024, 13:07
Фото: 1MI
Рядом с центральным рынком Ростова из-под земли забил кипяток
В центре Ростова из-под земли забил коммунальный фонтан с кипятком, об этом сообщил местный Telegram-канал.

В субботу, 13 апреля, Telegram-канал «Ростов Главный» объявил, что в центре города в квартале от Центрального рынка забил фонтан кипятка.

Кипящая вода вырвалась из-под земли на перекрестке переулка Семашко с улицей Тургеневской, вода потекла вниз, заливая проезжую часть. Рабочих рядом с прорывом не видно. В настоящий момент пешеходы вынуждены обходить участки, залитые кипятком.

Видео: Видео: Telegram-канал «Ростов Главный» / 1MI

Очевидцы отмечают, что это нормальное явление, поскольку во время подготовки теплосетей к отопительному сезону могут происходить порывы изношенных участков водопровода.

Ростовчан призвали быть осторожными и сообщать об аналогичных порывах на горячую линию ООО «Ростовские тепловые сети» по номеру 8(863)234-89-44 или 8(863)287-01-90.

Ранее в Ростове из-за прорыва водопровода из-под земли в Александровке забил трехметровый фонтан воды.

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