Смертельное ДТП с фурами парализовало движение на М-4 в Ростовской области

В пресс-службе ГИБДД по Ростовской области объявили, что авария произошла около 09.00 мск на 1032-м километре трассы М-4 «Дон». По предварительной информации, 49-летний водитель грузовика Iveco с полуприцепом не соблюдал безопасную дистанцию во время движения, что привело к столкновению с грузовиком Grunwald. По инерции Grunwald врезался в автомобиль Howo, которым управлял 59-летний водитель.