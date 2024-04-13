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Смертельное ДТП с фурами парализовало движение на М-4 в Ростовской области

Смертельное ДТП с фурами парализовало движение на М-4 в Ростовской области

13 апреля 2024, 09:45
Фото: 1MI
Смертельное ДТП с фурами парализовало движение на М-4 в Ростовской области
Двухкилометровый затор появился на трассе М-4 «Дон» в Ростовской области из-за смертельного ДТП с участием трех грузовых автомобилей, данные об этом появились в сервисе «Яндекс. Карты».

В субботу, 13 апреля, в сервисе «Яндекс Карты» появились сообщения об аварии в районе Грушевской. Сейчас на трассе М-4 «Дон» в южном направлении скопился затор протяженностью два километра.

Смертельное ДТП парализовало движение на М-4 в Ростовской области
Видео: 1MI

Позднее Telegram-канал «Это Ростов» поделился видео, на котором видно место аварии. Два грузовика разбиты, рядом стоит скорая помощь, здесь же работают спасатели.

В пресс-службе ГИБДД по Ростовской области объявили, что авария произошла около 09.00 мск на 1032-м километре трассы М-4 «Дон». По предварительной информации, 49-летний водитель грузовика Iveco с полуприцепом не соблюдал безопасную дистанцию во время движения, что привело к столкновению с грузовиком Grunwald. По инерции Grunwald врезался в автомобиль Howo, которым управлял 59-летний водитель.

Участок аварии и затора на М-4 «Дон»Участок аварии и затора на М-4 «Дон»
Участок аварии и затора на М-4 «Дон»
Фото: Яндекс Карты

В результате аварии погиб водитель Iveco, теперь полиции предстоит установить причины и обстоятельства смертельного ДТП.

На участке трассы М-4 в Ростовской области разрешат скорость в 110 км/ч
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Автомобилистам рекомендуют быть внимательными и осторожными на дороге, а также соблюдать безопасную дистанцию и скорость движения, чтобы снизить риски возникновения аварии.

Ранее дончан предупредили о сложных погодных условиях на М-4 «Дон».

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