Смертельное ДТП с фурами парализовало движение на М-4 в Ростовской области

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Published Сегодня, 09:45
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В субботу, 13 апреля, в сервисе «Яндекс Карты» появились сообщения об аварии в районе Грушевской. Сейчас на трассе М-4 «Дон» в южном направлении скопился затор протяженностью два километра.
Позднее Telegram-канал «Это Ростов» поделился видео, на котором видно место аварии. Два грузовика разбиты, рядом стоит скорая помощь, здесь же работают спасатели.
В пресс-службе ГИБДД по Ростовской области объявили, что авария произошла около 09.00 мск на 1032-м километре трассы М-4 «Дон». По предварительной информации, 49-летний водитель грузовика Iveco с полуприцепом не соблюдал безопасную дистанцию во время движения, что привело к столкновению с грузовиком Grunwald. По инерции Grunwald врезался в автомобиль Howo, которым управлял 59-летний водитель.
В результате аварии погиб водитель Iveco, теперь полиции предстоит установить причины и обстоятельства смертельного ДТП.
Автомобилистам рекомендуют быть внимательными и осторожными на дороге, а также соблюдать безопасную дистанцию и скорость движения, чтобы снизить риски возникновения аварии.
Ранее дончан предупредили о сложных погодных условиях на М-4 «Дон».