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Спа-клуб полыхает в Ростове-на-Дону на площади 500 кв метров

Спа-клуб полыхает в Ростове-на-Дону на площади 500 кв метров

13 апреля 2024, 05:54
Фото: 1MI
В Ростове-на-Дону утром в субботу, 13 апреля, произошло крупное возгорание на территории банного комплекса, сообщили в региональном УМЧС.

Пожар начался рано утром на улице Республиканской. Здесь на площади 500 квадратных метров загорелся банный комплекс.

Всего к ликвидации огня привлекли более 80 человек, им потребовались 22 единицы техники. Примерно в 07.40 мск удалось локализовать пожар.

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Согласно открытым данным, по этому адресу располагается спа-клуб. О пострадавших информации не появлялось.

Фото: УМЧС по РО

«Пожарно-спасательные подразделения предотвратили распространение огня на соседние помещения», — уточнили в управлении.

Ранее стало известно, почему загорелся дом Эрберга в историческом центре Ростова.

До этого в МЧС показали кадры после пожара в промзоне на левом берегу Ростова.

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#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Пожар#Ликвидация огня#Происшествия
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