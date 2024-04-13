Спа-клуб полыхает в Ростове-на-Дону на площади 500 кв метров

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Published Сегодня, 05:54
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Пожар начался рано утром на улице Республиканской. Здесь на площади 500 квадратных метров загорелся банный комплекс.
Всего к ликвидации огня привлекли более 80 человек, им потребовались 22 единицы техники. Примерно в 07.40 мск удалось локализовать пожар.
Согласно открытым данным, по этому адресу располагается спа-клуб. О пострадавших информации не появлялось.
«Пожарно-спасательные подразделения предотвратили распространение огня на соседние помещения», — уточнили в управлении.
Ранее стало известно, почему загорелся дом Эрберга в историческом центре Ростова.
До этого в МЧС показали кадры после пожара в промзоне на левом берегу Ростова.