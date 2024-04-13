Стали известны подробности задержания блогера Портнягина в Ростове-на-Дону

Posted Сегодня, 06:36
Published Сегодня, 06:36
Modified Сегодня, 06:38
Updated Сегодня, 06:38
По информации издания, задержание может быть связано с делом об отмывании денег. Говорится, что блогера задержали, чтобы доставить на допрос в СК в Подмосковье.
«Блогер и его супруга подозреваются в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере и легализации денег», — говорится в публикации.
Отмечается, что Портнягин уже погасил размер ущерба. Издание пишет, что супруги могли уклониться от выплаты налогов на сумму свыше 124 миллионов рублей.
Портнягин является бизнесменом, который открыл Сlub 500. Это международный закрытый бизнес-клуб.
Ранее давка началась на остановках в Ростове после концерта 13-летней блогера.
Также стало известно, что мошенники начали обманывать в донском регионе под видом налоговиков.