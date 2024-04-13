Как сильно может подорожать бензин в Ростовской области в 2024 году

Эксперт топливного рынка Анастасия Бунина Цена сообщила RostovGazeta, что цена на бирже действительно выросла до максимума с осени прошлого года. Все это связано с перебоями на российских нефтеперерабатывающих заводах (НПЗ). К тому же сейчас время посевных, канун отпусков.