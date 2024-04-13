Как сильно может подорожать бензин в Ростовской области в 2024 году

Posted Сегодня, 07:19
Published Сегодня, 07:19
Modified Сегодня, 07:21
Updated Сегодня, 07:21
Он рассказал, что ценообразование на топливо в нашей стране исторически не является рыночным.
Высокая налоговая доля в структуре стоимости бензина и государственная подконтрольность основных добытчиков углеводородов, равно как и нефтеперерабатывающей инфраструктуры, создают достаточное регуляторное пространство для контроля цен на внутреннем рынке, а полугодовой запрет на экспорт бензина, действующий с 1 марта, охладит желание бизнеса максимизировать прибыль любой ценой, — рассказал эксперт.
Он добавил, что цены на бензин будут расти во взаимосвязи с индексом потребительских цен, то есть можно ожидать к концу года плюс примерно 10 процентов.
Доцент кафедры экономической теории Финансового университета при правительстве РФ Дмитрий Морковкин рассказал, что цены на бензин, в отличие от дизельного топлива, могут вырасти в 2024 году выше уровня инфляции, вследствие повышенного экспортного спроса и снижения объемов добычи на 300 тысяч баррелей с сутки.
Эксперт топливного рынка Анастасия Бунина Цена сообщила RostovGazeta, что цена на бирже действительно выросла до максимума с осени прошлого года. Все это связано с перебоями на российских нефтеперерабатывающих заводах (НПЗ). К тому же сейчас время посевных, канун отпусков.
Но Московский НПЗ принял решение не останавливаться на регламентный ремонт, что позволит нивелировать перебои в поставок с других предприятий. Конечно, в полной мере это не решит проблемы, но запрет на экспорт бензина, принятый правительством РФ, а также обязанность в увеличенных продажах на внутренний рынок, должно положительно сказаться на розничной стоимости бензина, рассказала собеседница.
Она добавила, что незначительный рост присутствует. Бензин АИ-95 в рознице будет 55 — 58 рублей. По словам эксперта, сейчас у крупных автозаправок есть запасы топлива и цены до середины апреля точно будут сдержаны. Дефицитов ждать не стоит.
Обычно в стране бензин дорожает постепенно, но летом прошлого года начался резкий рост, что шокировало местных жителей. Это продолжалось в течение всего лета, а также в начале осени.
Все это повлекло за собой рост цен на некоторые виды услуг и продовольственные товары, в стоимость которых закладываются расходы на топливо. Так, в конце минувшего года выросла стоимость услуг пассажирского транспорта на 12,13%.
Цены на оптово-отпускной бензин марки АИ-92 в Ростовской области за последний год выросли на 27,3%, как сообщили в правительстве региона. В настоящее время средняя стоимость тонны АИ-92 составляет 55,1 тысячи рублей.
На данный момент имеется в наличии 35% от общей потребности в горюче-смазочных материалах для весенне-полевых работ. Остальные объемы планируется приобрести позже.
По информации, полученной ранее от пресс-службы Центробанка, повышение цен на бензин в Ростовской области связано с ослаблением рубля и сезонным увеличением спроса на топливо.
Эксперты отмечают, что вместе с ростом цен на бензин на мировых рынках, стоимость топлива также растет для жителей Ростовской области. Кроме того, летом в регионе увеличивается количество транзитного транспорта, направляющегося к курортам Краснодарского края, что дополнительно стимулирует рост цен вследствие увеличения спроса.
Согласно опубликованным данным службы статистики на 18 марта, стоимость дизельного топлива в регионе составила 60,44 рубля за литр. Средняя цена за литр бензина на ту же дату составила 56,03 рубля.
Средняя стоимость марки АИ-92 в регионе составила 51,29 рубля. За литр бензина марки АИ-95 придется заплатить 57,06 рубля, а за АИ-98 — 66,41 рубля.
Ранее стало известно, сколько бензина можно купить на одну зарплату в Ростове. Всего получится приобрести 861 литр. Это соответствует 57-му месту в стране по уровню доступности. При расчетах использовалась цена за литр бензина марки АИ-92, которая составляет 51 рубль.