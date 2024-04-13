Три председателя ЗС РО поздравили депутатов с 30-летием парламентаризма на Дону

Posted Сегодня, 07:53
Published Сегодня, 07:53
Modified Сегодня, 08:15
Updated Сегодня, 08:15
Как отметил действующий председатель Законодательного собрания Ростовской области Александр Ищенко, за 30 лет председателей было всего трое и это хорошо.
— Это подчеркивает стабильность политической системы Ростовской области. Помимо стабильности важна и преемственность. Я работал под руководством Александра Васильевича Попова и Виктора Ефимовича Дерябкина, приобретал опыт, который сегодня передаю коллегам, которые, надеюсь, когда-то сменят и нынешнее поколение руководителей. Мне кажется, Ростовской области повезло с тем, что у нас четко, стабильно, эффективно и поступательно работают исполнительная, законодательная власть, местное самоуправление. А 30-летие донского парламента — это повод и возможность вспомнить историю, о которой современное молодое поколение, наверное, уже не так много знает, — пояснил парламентарий.
Первый Председатель Законодательного Собрания Ростовской области Александр Попов рассказал о том, в каких сложных условиях 30 лет назад формировался донской парламент, какие вызовы пришлось преодолеть депутатам, чтобы создать законодательный базис, позволивший Ростовской области успешно развиваться во все последующие годы.
— Думаю, многие седовласые депутаты помнят, как мы боролись с проявлением кризиса, с долгами по зарплате, с невыплатами пенсий, формировали Контрольно-счетную палату. Нам удалось определить роль казачества в нашей области, создать Молодежный парламент и многое другое. Нельзя сказать, что было без ошибок. Ошибки были и они нужным образом исправлялись, — поделился воспоминаниями Александр Попов.
Вспомнил о работе донского парламента Председатель Законодательного Собрания Ростовской области IV–V созывов Виктор Дерябкин. Он поблагодарил депутатов первых трех созывов за сформированную ими законодательную базу и налаженное взаимодействие с исполнительной властью, которые проложили курс дальнейшей работы донского парламента.
— Каждый год мы принимали более 400 различных законов. Я благодарен этому периоду, благодарен всем своим коллегам за поддержку, за понимание и, конечно, за взаимодействие с губернатором как высшим должностным лицом, со всеми министрами. Да, могут быть споры, они и были у нас. Но мы всегда искали компромисс для того, чтобы решить какую-то очередную проблему. Наверное, не всё мы сделали. Да и всё, наверное, не реально сделать. Я искренне благодарю депутатов всех созывов за совместную работу, — сказал Виктор Дерябкин.
Он добавил, что новая российская государственность, укрепление ее конституционных основ, масштабные преобразования и важнейшие события в нашей Отчизне неразрывно связаны с историей становления и укрепления парламентаризма в регионах. И путь становления совершенствования законодательной власти на Дону заслуженно занимает достойное место.
О вкладе каждого созыва в формирование современной законодательной базы Ростовской области и о роли депутатов-первопроходцев, подробнее можно узнать в специальном проекте RostovGazeta, приуроченном к 30-летию создания донского парламента.