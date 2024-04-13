Три председателя ЗС РО поздравили депутатов с 30-летием парламентаризма на Дону

— Каждый год мы принимали более 400 различных законов. Я благодарен этому периоду, благодарен всем своим коллегам за поддержку, за понимание и, конечно, за взаимодействие с губернатором как высшим должностным лицом, со всеми министрами. Да, могут быть споры, они и были у нас. Но мы всегда искали компромисс для того, чтобы решить какую-то очередную проблему. Наверное, не всё мы сделали. Да и всё, наверное, не реально сделать. Я искренне благодарю депутатов всех созывов за совместную работу, — сказал Виктор Дерябкин.