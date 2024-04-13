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Published Сегодня, 17:18

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Updated Сегодня, 17:20

В Ростове мужчина открыл стрельбу с балкона многоэтажного дома

В Ростове мужчина открыл стрельбу с балкона многоэтажного дома

13 апреля 2024, 17:18
Фото: Изображение Midjourney
В Ростове мужчина открыл стрельбу с балкона многоэтажного дома
В Ростове нашли нарушителя общественного порядка, который устроил стрельбу ночью 13 апреля, об этом сообщили донские СМИ.

Портал «Панорама» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по Ростовской области объявил, что полицейским удалось найти дебошира, который открыл стрельбу в Октябрьском районе Ростова ночью 13 апреля.

По предварительной информации, опубликованной в местных Telegram-каналах, около 01.00 мск в Октябрьском районе якобы раздались выстрелы. Позднее испуганные жильцы обнаружили под окнами жилого дома гильзы.

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Издание со ссылкой на донскую полицию сообщило, что стрелком оказался житель одного из домов на улице Белоусова. 49-летний мужчина решил пострелять из травматического оружия в воздух, чем испугал своих соседей. Ростовчане были вынуждены вызвать сотрудников полиции, которые приехали и задержали нарушителя спокойствия, проживающего на 12 этаже здания. В отношении ростовчанина составили протокол о мелком хулиганстве.

Ранее двое ростовчан пострадали в массовой драке в парке имени Максима Горького.

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