В Ростове мужчина открыл стрельбу с балкона многоэтажного дома

Издание со ссылкой на донскую полицию сообщило, что стрелком оказался житель одного из домов на улице Белоусова. 49-летний мужчина решил пострелять из травматического оружия в воздух, чем испугал своих соседей. Ростовчане были вынуждены вызвать сотрудников полиции, которые приехали и задержали нарушителя спокойствия, проживающего на 12 этаже здания. В отношении ростовчанина составили протокол о мелком хулиганстве.