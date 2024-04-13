В Ростове мужчина открыл стрельбу с балкона многоэтажного дома

Posted Сегодня, 17:18
Published Сегодня, 17:18
Modified Сегодня, 17:20
Updated Сегодня, 17:20
Портал «Панорама» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по Ростовской области объявил, что полицейским удалось найти дебошира, который открыл стрельбу в Октябрьском районе Ростова ночью 13 апреля.
По предварительной информации, опубликованной в местных Telegram-каналах, около 01.00 мск в Октябрьском районе якобы раздались выстрелы. Позднее испуганные жильцы обнаружили под окнами жилого дома гильзы.
Издание со ссылкой на донскую полицию сообщило, что стрелком оказался житель одного из домов на улице Белоусова. 49-летний мужчина решил пострелять из травматического оружия в воздух, чем испугал своих соседей. Ростовчане были вынуждены вызвать сотрудников полиции, которые приехали и задержали нарушителя спокойствия, проживающего на 12 этаже здания. В отношении ростовчанина составили протокол о мелком хулиганстве.
Ранее двое ростовчан пострадали в массовой драке в парке имени Максима Горького.