В Ростове ограничат движение транспорта из-за празднования 1 Мая

На период праздника планируется ограничить движение транспорта на Театральной площади с 21.00 мск 30 апреля до 18.00 мск 1 мая, а также ограничить движение автомобилей по улице Большой Садовой от проспекта Буденновского до улицы Верхненольной с 08.00 до 13.00 мск 1 мая и по Театральному проспекту в границах улиц Максима Горького и Социалистической с 08.00 до 18.00 мск.