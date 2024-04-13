В Ростове ограничат движение транспорта из-за празднования 1 Мая

Posted Сегодня, 10:53
Published Сегодня, 10:53
Modified Сегодня, 10:55
Updated Сегодня, 10:55
На днях власти Ростова-на-Дону опубликовали постановление о проведении первомайских спортивно-массовых мероприятий на территории города.
Согласно тексту документа, в День весны и труда пройдет 99-й первомайская легкоатлетическая эстафета, в которой примут участие команды всех общеобразовательных организаций, вузов, школ, гимназий, фитнес-клубов, трудовых коллективов, администраций районов города Ростова-на-Дону. Каждая команда должна включать в свой состав 14 мужчин и шесть девушек.
Во время эстафеты спортсменов от улицы Каяни через Театральную площадь по улице Большой Садовой до парка имени Максима Горького и обратно будут сопровождать патрульные машины. Для проведения эстафеты в Ростове планируют ограничить проезд автомобилей по центру города и изменить схемы движения общественного транспорта.
На период праздника планируется ограничить движение транспорта на Театральной площади с 21.00 мск 30 апреля до 18.00 мск 1 мая, а также ограничить движение автомобилей по улице Большой Садовой от проспекта Буденновского до улицы Верхненольной с 08.00 до 13.00 мск 1 мая и по Театральному проспекту в границах улиц Максима Горького и Социалистической с 08.00 до 18.00 мск.
По традиции во время 1 Мая на Театральной площади проводят десятки спортивных мероприятий и соревнований, а также праздничные концерты, посвященные празднованию Дня весны и труда.
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