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Published Сегодня, 10:53

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Updated Сегодня, 10:55

В Ростове ограничат движение транспорта из-за празднования 1 Мая

В Ростове ограничат движение транспорта из-за празднования 1 Мая

13 апреля 2024, 10:53
Фото: 1MI
В Ростове ограничат движение транспорта из-за празднования 1 Мая
В Ростове введут ограничения на движение транспорта по центру города из-за спортивных и массовых мероприятий в День труда, документ с планом праздничных событий опубликовали на портале администрации.

На днях власти Ростова-на-Дону опубликовали постановление о проведении первомайских спортивно-массовых мероприятий на территории города.

Согласно тексту документа, в День весны и труда пройдет 99-й первомайская легкоатлетическая эстафета, в которой примут участие команды всех общеобразовательных организаций, вузов, школ, гимназий, фитнес-клубов, трудовых коллективов, администраций районов города Ростова-на-Дону. Каждая команда должна включать в свой состав 14 мужчин и шесть девушек.

Во время эстафеты спортсменов от улицы Каяни через Театральную площадь по улице Большой Садовой до парка имени Максима Горького и обратно будут сопровождать патрульные машины. Для проведения эстафеты в Ростове планируют ограничить проезд автомобилей по центру города и изменить схемы движения общественного транспорта.

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На период праздника планируется ограничить движение транспорта на Театральной площади с 21.00 мск 30 апреля до 18.00 мск 1 мая, а также ограничить движение автомобилей по улице Большой Садовой от проспекта Буденновского до улицы Верхненольной с 08.00 до 13.00 мск 1 мая и по Театральному проспекту в границах улиц Максима Горького и Социалистической с 08.00 до 18.00 мск.

По традиции во время 1 Мая на Театральной площади проводят десятки спортивных мероприятий и соревнований, а также праздничные концерты, посвященные празднованию Дня весны и труда.

Ранее стало известно, когда пройдет Ростовский велопарад.

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