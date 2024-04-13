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Published Сегодня, 14:16

Modified Сегодня, 14:18

Updated Сегодня, 14:18

В Ростове продают кота-счастливчика, приносящего удачу и богатство

В Ростове продают кота-счастливчика, приносящего удачу и богатство

13 апреля 2024, 14:16
Фото: Изображение Midjourney
В Ростове продают кота-счастливчика, приносящего удачу и богатство
В Ростове владелец решил продать кота-счастливчика за 666,6 тысячи рублей, информация появилась на портале бесплатных объявлений.

В начале апреля частное лицо объявило о планах продать домашнего любимца. Им стал кот экзотической породы, который, согласно тексту объявления, приносит своему владельцу из Ростова финансовое благополучие и счастье.

«Продам кота, приносит деньги и счастье в дом», — заявил продавец, сообщив, что готово расстаться со своим питомцем за 666,6 тысячи рублей.

Фото: Авито

О причинах продажи «счастливого» кота владелец не рассказал.

Ранее в Ростове на портале Avito появилось объявление о продаже кошки, танцующей под гармошку за 29 миллионов рублей.

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