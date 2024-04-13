В Ростове продают кота-счастливчика, приносящего удачу и богатство

Posted Сегодня, 14:16
Published Сегодня, 14:16
Modified Сегодня, 14:18
Updated Сегодня, 14:18
В начале апреля частное лицо объявило о планах продать домашнего любимца. Им стал кот экзотической породы, который, согласно тексту объявления, приносит своему владельцу из Ростова финансовое благополучие и счастье.
«Продам кота, приносит деньги и счастье в дом», — заявил продавец, сообщив, что готово расстаться со своим питомцем за 666,6 тысячи рублей.
О причинах продажи «счастливого» кота владелец не рассказал.
Ранее в Ростове на портале Avito появилось объявление о продаже кошки, танцующей под гармошку за 29 миллионов рублей.