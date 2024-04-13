В Ростове задержали миллионера, но не смогли найти участников массовой драки в парке

По данным ГУ МЧС по Ростовской области, огонь охватил банный комплекс в районе Ленгородка около 05.55 мск, распространившись на 500 квадратных метров. В работах по ликвидации огня задействовали более 80 пожарных с 22 единицами спецтехники, в том числе пожарным поездом. Через два часа очаг возгорания удалось локализовать.