В Ростове задержали миллионера, но не смогли найти участников массовой драки в парке

Posted Сегодня, 17:31
Published Сегодня, 17:31
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Updated Сегодня, 17:33
В субботу, 13 апреля, в Ростове на улице Республиканской вспыхнул пожар.
По данным ГУ МЧС по Ростовской области, огонь охватил банный комплекс в районе Ленгородка около 05.55 мск, распространившись на 500 квадратных метров. В работах по ликвидации огня задействовали более 80 пожарных с 22 единицами спецтехники, в том числе пожарным поездом. Через два часа очаг возгорания удалось локализовать.
Пожарные отметили, что им удалось не допустить распространения огня на соседние здания, а потому никто из людей не пострадал.
В 09.35 мск пожар полностью потушили.
В Ростове стали известны подробности драки, которая произошла в парки имени Максима Горького накануне вечером.
Так, по словам очевидцев, перед сценой парка Горького произошла драка с участием нескольких человек.
Сотрудники донской полиции подтвердили, что один из отделов Ростова получил сигнал об общественных беспорядках на территории парка. Но когда правоохранители доехали до парка имени Максима Горького, драка уже закончилась, а ее зачинщики уже покинули территорию амфитеатра.
Позже полиции стало известно, что двое участников драки обратились за помощью медиков из-за полученных травм.
В настоящий момент в Ростове проводят проверку обстоятельств произошедшего.
Главной новостью дня стало сообщение ТАСС о том, что в Ростове задержали блогера Дмитрия Портнягина.
Агентство рассказало, что задержание мужчины, по предварительной информации, может быть связано с делом об отмывании денежных средств, а потому блогера якобы собираются отвезти на допрос в подмосковный Следком.
По данным источника, основателя закрытого бизнес-клуба Club 500 Портнягина и его жену подозревают в неуплате налогов в особо крупном размере и легализации денег. К настоящему времени блогер уже выплатил причиненный им ущерб.
ТАСС уточнил, что размер неуплаченных налогов может превысить отметку в 124 миллиона рублей.